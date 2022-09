A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől az északi és a nyugati tájakon egyre többfelé várható eső, záporeső. Az ország délkeleti felén inkább csak estétől lehet csapadék. A délkeleti szél megélénkül. Napközben 18 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, éjjel 11-12 fokot mérhetünk.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A változékony, hideg időjárásnak köszönhetően várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is, sokaknál (főleg gyermekeknél) jelentkezhet nátha és köhögés. Láz-és fájdalomcsillapítóra szükség lehet, azonban a tünetek általában néhány nap alatt spontán szűnnek. A hideg idő miatt öltözzenek fel rétegesen.