Megtudjuk azt is, hogy a tavaly nyári időszakban a termés jegyzések a linolsavas napraforgó esetében 160 000 forint, a magas olajsavas napraforgóknál pedig 170 000 forint telephelyi árszinten történtek. 2021. november végére azonban ezek az árak látványosan felfelé mozdultak, és a 214 000 forintos, illetve 224 000 forintos árszint volt a jellemző. Hogy ennek a felfelé mutató spirálnak mikor és hol lesz vége, nehéz megjósolni. Az idén a megnövekedett vetésterületeket aszály sújtja, s azt sem tudni még, hogy milyen kárt okoznak gyomok, amelyre a szakcégek is felhívják a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az eredményes napraforgótermesztés kulcsa 2022-ben is a hatékony és kíméletes gyomirtás lesz. Az a tábla, amelyet fotóztam ilyen szempontból nem áll jól, mert néhol embernyi parlagfűben járva tudtam csak fotókat készíteni. Reménykedjünk abban, hogy más napraforgótáblák nem ilyen gyomosak…