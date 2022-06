"Sokfajta liliomunk közül most már a fehér liliom is gyönyörűen kivirágzott kertünkben. Érdekessége, hogy már az ókorban is dísznövényként termesztették. Harang alakú, illatos, fehér, csüngő vagy fölálló virágai június-júliusban fejlődnek a virágszáron, ami akár másfél méter magasra is megnőhet. Sok szeretettel küldöm Önöknek és a Zalai Hírlap olvasóinak!" - írta levelében a nagykanizsai Császár Jánosné.

Fotó: Császár Jánosné/Olvasó