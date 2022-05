Ennek jegyében ültetnek sokhelyen vadvirágos sávokat a gabona mezők szélére, vagy akár a táblák közé is. A mai modern eszközökkel a vadvirágos sávok vetése megoldható, ezzel csökkenthető a permetezés. Az ilyen hírek inkább külföldről érkeznek, nálunk megszólják azt, akinek pipacs, vagy búzavirág díszíti a gabonamezőjét. Mindez – mint jelen esetben is - semmit sem jelent a fotósok számára, akik a pipacsok szépségét igyekeznek megörökíteni. Jó azonban azt is tudni, hogy a közönséges pipacs, mint szántóföldi, útszéli gyomnövény egyben gyógynövény és élelmiszer színezek is, míg nemesített változatai kerti dísznövények. Pipacsból házilag köhögéscsillapító tea vagy pipacsszörp készülhet.