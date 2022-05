Kiskanizsán egy kis jég is esett, folyamatosan dübörög és villámlik, míg Nagykanizsán a belvárosban is borsó nagyságú jég kezdett el pattogni, majd leszakadt az ég. A lefolyók nem bírták elvezetni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű vizet, az autók is inkább megfordulnak az Ady Endre utcában.

Azóta fúj a szél, és egyelőre esik az eső.

Forrás: Olvasó

Szintén Nagykanizsáról kaptuk a következő felvételt:

Forrás: Olvasó

