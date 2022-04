Elszórtan fordulhat elő záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, a Nyugat-Dunántúlon és intenzív záporok környezetében erős. A hőmérséklet délután 8 és 13, késő este 1, 8 fok között várható - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - közölte a Köpönyeg.