„Mi megyünk-e vagy a felhő?”

Frontok jönnek-mennek. A hajnalok és az esték még hűvösebbek, de már nem sokáig. Végre itt a tavasz, most már a csillagászati is. Nincs különösebb okunk panaszkodni az időjárásra. Kivéve a gazdákat, akik szerint télen elkelt volna erősebb fagy a földeknek, a szőlőknek és a gyümölcsfáknak, hogy gyérítse a növényi kártevőket, no és csapadékból, esőből is híja van.

Illusztráció: Varga György/MTI

Hétágra süt a nap, bár mintha foga lenne. Szép időt sejtető felhők kergetőznek az égen. A magasban, a messzi kékségben repülő húz kondenzcsíkot. Keletről nyugat felé tart. Eszembe ötlik Vajda János örökbecsű három sora a Nádas tavon című költeményéből: „Mi megyünk-e vagy a felhő, / Vagy a lenge déli szellő, / A szelíden rám lehellő?” Így elmélkedett a váli (Fe­jér megyei) remeteként ismert poéta 1888-ban a Nagy-Magyarország másik végében, Szabadka mellett, a festői Palicsi-tónál, ahova rendre visszatért vadászként, ám itt sem feledte a gyűlölve imádott Ginát, aki kikosarazta.

Minden relatív, minden viszonyítás kérdése. Ülsz a vonaton, s kinézve az ablakon úgy tűnik, szaladnak a fák. Szintén tipikus példa a viszonylagosságra a félig tele vagy félig üres pohár esete, attól függően, ki hogyan lája a helyzetét: optimistán vagy ellenkezőleg, kilátástalannak. Einstein elméletét a hétköznapok nyelvére fordítva tudjuk, nincs önmagában szép vagy csúnya, nincs csak kevés vagy sok. Magyar írásbeli érettségi anno. Két tétel közt választhattunk. A szabadság és szerelem eszméje Petőfi lírájában volt az egyik. A másik, a racionalitást sejtető cím Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban című 1844-ben kelt verséből: „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Én, a másik nem iránti érzelmektől fűtött ifjú nem az elsőt, hanem az utóbbit választottam. Nem emlékszem pontosan, milyen végkövetkeztetésre jutottam dolgozatomban. Nyilván nem tértem el a kor, a hatvanas évek végének hivatalos, hurráoptimista ideológiájától. A költői kérdés – ahogy azt ma is tanítják az iskolákban – olyan műfaji elem, amely sajátossága szerint nem igényel külön, szájbarágós választ, mert a feltevés önmagában hatásos, mindenki azt szűri le magának, amit a sajátjának érez belőle.

Egyébiránt mai, érett fejjel sem tudnék egyértelműen felelni a kérdésre: ment-e előbbre a világ a könyvek által? Persze, ment is meg nem is, attól függően, ki-ki honnét nézi. Nyilván nem a válasz a tekintetben, ami az ukránok lerohanását illeti…

A „mit tegyünk?” felvetésre a tudományos akadémia pazar bibliotékájába tévedt poéta sem tudott mást ajánlani a világ dolgait illetően, mintsem, erőnk szerint küzdjünk „a legnemesbekért”.



