Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint határozott felhőzet-csökkenés csak a késő délutáni, esti óráktól valószínű. A csapadékzóna súlypontja az északkeleti, keleti megyékre tevődik át, ott várható többfelé eső. Nyugatabbra napközben néhol jelentéktelen záporok alakulhatnak ki, majd késő délután mindenütt megszűnik a csapadék. Az északiasra forduló szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 16 fok között valószínű, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Az északkeleti országrész tartósabban csapadékos részein mindössze 5 fok körül alakul a csúcsérték. Késő estére -2 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.