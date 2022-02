A déli órákig a déli, délnyugati megyékben maradhatnak erősebben felhős vidékek, helyenként kisebb eső, néhol havas eső, a hegyekben esetleg hószállingózás előfordulhat, majd ott is szakadozik, csökken a felhőzet. A késő délutáni, esti óráktól észak, északkelet felől érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, amelyekből kialakulhat zápor, hózápor. Az északi, északkeleti szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 11 fok között várható. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli továbbra is szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.