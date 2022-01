12:00 - Nem okozott gondot a havazás Zalában

Leesett az első hó Zalában 2022-ben, ám a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére egyetlen, az időjárással összefüggő jelzés sem érkezett. A megye lakossága felkészült a megváltozott útviszonyokra, ugyanakkor az óvatosság továbbra sem árt, hiszen a következő időszakban az évszaknak megfelelő hideg időjárás várható.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért továbbra is kéri, hogy útnak indulás előtt ellenőrizzük autóink műszaki állapotát és felszereltségét! Adott esetben ugyanis akár szélsőséges időjárásra is számítanunk kell, ezért erősen ajánlott, hogy az autónkban tartsunk többek között pokrócot, jégkaparót és jégoldó folyadékot, elsősegélycsomagot, elemlámpát, bikakábelt! Az autóba tankoljunk a szokásosnál több üzemanyagot és vigyünk magukkal feltöltött mobiltelefont. Havas időben csúszós, jeges utakkal, lezárt útszakaszokkal és csökkent látótávolsággal kell számolni, ezért időben induljunk útnak, és számoljunk azzal a lehetőséggel, hogy a megszokottnál jóval lassabban tudunk majd haladni. Emellett gondoskodjunk a saját felszerelésünkről is, plusz kabáttal, folyadékkal és élelmiszerrel is készüljünk, ha úti célunk távolabbi. Akik a tömegközlekedést választják, számítsanak megnövekedett várakozási időre.

Fontos, hogy legyünk tájékozottak: akár az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról, akár az aktuális útviszonyokról legyen szó! Erősen ajánlott a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető alkalmazásának, a VÉSZ-nek a használata. A program segítségével folyamatosan képet kaphatunk az aktuális helyzetről, legyen szó az utak állapotáról, vagy akár az időjárásról!

Aki bajbajutott járművet lát, vagy segítségre van szüksége, hívja a 112-es segélyhívó számot. A téli időjárással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit! - írja a Zala Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság.

11:30 - Hójelentés

Hétfőre virradóra kisebb mennyiségű hóréteg takarta be Nagykanizsát, ám a Netta Pannonia Kft. munkatársainak gyors beavatkozása után minden útszakasz jól járható volt autóval és gyalogosan is.



A cég számításai szerint vasárnap 22 óra után kezdett szállingózni a hó Nagykanizsán, melyet a hajnali órákban jelentősebb havazásra váltott fel.

Csendes Tamás a Netta Pannonia Kft. közterület gondozási vezetője elmondta: a téli beavatkozásukat síkosság mentesítéssel hajnali kettő órakor kezdték meg. Ez annyit jelent, hogy a szilárd burkolatú busz-, főút- és mellékútvonalak, illetve járdák sózása indult el. Majd 6 órától a buszmegállók, közterületi lépcsők és gyalogátkelőhelyek kézi szórását is elkezdték.

- A burkolaton mindössze két centiméter vastagságot mértünk, s mivel az időjárás előrejelzés pozitív hőmérsékleti tartományt ígért napközben, így a hó mennyisége jelentősen lecsökkent - folytatta. - Sónedves burkolatra lehetett számítani, helyenként a fagyzugosabb helyeken az éjszakákon fagyhat, így érdemes nagyon vigyázni. S, amit nem tudunk elégszer hangsúlyozni: ilyenkor a téli körülményeknek megfelelően közlekedjenek az autósok és a gyalogosok egyaránt.

09:30 - Helyzetjelentés Kanizsáról

Valamivel alábbhagyott a hóesés Nagykanizsán, inkább dara formájában esik.

Korábban írtuk:

A Dunántúl északi részén is csökken a felhőzet, így északon többórás napsütésre számíthatunk, ugyanakkor a déli megyékben továbbra is sok marad a felhő. Gyenge, időszakos havazás eleinte még a Nyugat-Dunántúlon előfordulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, a nap második felében a Nyugat-Dunántúlon és Bodrogközben megerősödik, emiatt késő délutántól a keleti tájakon néhol hófúvás lehetséges. A csúcshőmérséklet -2 és +5 fok között alakul, késő estére 0 és -6 fok közé hűl le a levegő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Hólepel Nagykanizsán:

Forrás: Benedek Bálint / Zalai Hírlap