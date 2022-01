Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint elsősorban a délkeleti, keleti megyékben hószállingózás, gyenge havazás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, a nyugati határ mentén és az északkeleti harmadban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Késő estére 0 és -7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.