Ideköltöznél? Picivel 60 millió felett mesés házakat találunk ebben a zalai városban!

Lehet, hogy kicsit mélyebben a zsebbe kell nyúlni, illetve hitel esetén valamivel több futamidővel számolni, ha valakinek éppen a következő házak tetszenek meg. A legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton 60 millió forint felett kezdődnek, ezt a hármat az Otthon Centrum ajánlatai között találtuk.

Amerikai konyhás nappali s négy szoba van ebben az ingatlanban. A legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton 60 millió forint felett érhetők el.

Legdrágább ingatlanok Zalaszentgróton: minden igénynek megfelelők

Az első találat egy 1117 m2-es telken álló, 90 m2-es Kádár-kocka alapjaira épített ház, aminek a felújítását 2022-ben fejezték be. Az új ingatlan így már 110 m2 alapterületű, 4 szobás és 64,9 millió forintért kínálják. A falazata tégla, a belső modern, amerikai konyhás nappalival felszerelt. A családi ház mellett 20 m2-es külön bejáratú garzon (jelenleg építés alatt) található. Víz, villany, csatorna bekötve, gáz a telekre bevezetve. Fűtése vegyes tüzelésű kazánról központi, puffertartállyal történik. A melegvíz-ellátás villanybojlerről megoldott. A helyiségek klimatizáltak. A bútorok és a beépített konyhai eszközök a vételár részét képezik.

Ezt a házat akár apartmanként is üzemeltethetjük.

Jelenleg a második legdrágább zalaszentgróti ingatlan az Ingatlanbazár portálon leszűrt lista szerint egy belvárosi, 61,9 millió forintos, 4 szobás 145 négyzetméteres családi ház. Egy 365 m2-es telek tartozik hozzá. „Az ingatlan ideális panziónak, szobakiadásra, irodáknak, de nagycsaládnak vagy összeköltözők számára is” – kínálja az Otthon Centrum. A négy külön bejáratú apartmanra bontható egység minden része tartalmaz zuhanykabinnal felszerelt fürdőszobát, háromban pedig konyhát is találunk. A fűtés cirkókazán, a részek elválaszthatók egymástó. A szigetelt épület teljes felújításon esett át, részben új tetőt kapott, a villanyhálózatát felújították.

Régi polgári stílus, akár új köntösben, belül is. Felújításra várnak a belső terek, kívül csinos az ingatlan.

Régi stílus, modern elgondolás

A harmadik legdrágább találatunk egy teljesen más stílusú tégla épület, amelynek belseje teljes felújításra vár. A 190 m2-es, négy szobás, 1180 m2-es zöld területtel rendelkező házat 43,9 millió forintért kínálják. Az ingatlan Zalaszentgrót belvárosában található. Víz, villany, csatorna, gáz megtalálható az épületben. Fűtése gáz cirkó, a hőleadás pedig radiátorokon keresztül történik. A cseréptetőt pár éve felújították, az összes nyílászárót kicserélték, a vízvezeték is teljesen új. Azoknak ajánlott, akik nem félnek egy kis felújítástól, s a pénzük is megvan hozzá. Ha pedig az olcsóbbakat szeretnék megnézni, azokat korábbi cikkünkben találják.