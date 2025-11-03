Autósok figyelem! Több tízezer is megspórolható a biztosítóváltással, de csak ennyi nap áll rendelkezésre

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány az az időszak, amikor a gépjárművek tulajdonosai és üzembentartói biztosítót válthatnak, korábban egységesen január elsejével. Fontos, hogy 1995-től a november elsejével indult kampány már csak a 2010. január 1. előtt forgalomba helyezett járműveket érinti. Ezen gépkocsik biztosítási évfordulója a naptári év első napja, azaz január 1., a biztosítás felmondásának határideje pedig december 1-je.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: a váltásra 30 nap áll rendelkezésre

Erre a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. zalaegerszegi kirendeltség-vezetője hívta fel a figyelmet. Rinkó Gáborné elmondta, hogy a biztosítóknak a jogszabályban előírtak szerint a január elsejei forduló előtt legalább 60 nappal ki kell értesíteni ügyfeleiket arról, hogy mennyi lesz a díjuk a fordulót követően. Onnantól fogva a 2010. január 1. előtt forgalomba helyezett járművek tulajdonosainak 30 napjuk van biztosítót váltani. Ezt nagyon sokan félreértelmezik. Azt gondolják, hogy január elsejéig válthatnak, de csak 30 napjuk van erre, az utolsó 30 napban nincs már erre módjuk, amit szintén jogszabály ír elő.

A többi autósnál a jármű vásárlásának időpontja a biztosítási évforduló

A 2010. január 1. után vásárolt járművek esetében a biztosítási évforduló a szerződéskötés, az adásvétel napja, így ezek az autósok nem a novemberi kampányban, hanem az évfordulójuk előtt 60 nappal kezdődő időszakban válthatnak biztosítót. Ez gondot jelent abban a családban, ahol több autó is van. Az a tapasztalat, hogy az emberek nehezen tudják nyomon követni, hogy melyik autójuknak mikor van a fordulója, s emiatt lecsúsznak a váltásról. Pedig érdemes váltani, mert ahol 4-5 autó is van, akár 60-70 ezer forintot is meg tudnak spórolni éves szinten, hangsúlyozta Rinkó Gáborné.

Nem érdemes eltitkolni az okozott káreseményeket

A 2010 előtt vásárolt előtt autók új biztosításkötésének határideje tehát december 31-e. Az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést célszerű a meglévő szerződés felmondásával egyidejűleg megkötni. Fontos tudni, hogy a kiválasztott biztosító utánanéz annak, hogy az illető okozott-e káreseményt az elmúlt öt évben. Nem érdemes ezt eltitkolni, mert a kártörténeti adatbázisban minden fekete-fehéren ott van. Ha igen, akkor károkozói pótdíjat számolnak fel, amely jelentős díjemelkedést eredményez. A valós kárelőzményeket azért kell feltüntetni, hogy a kalkulált díj megegyezzen a véglegesen megkötendő szerződés díjával.