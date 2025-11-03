1 órája
Autósok figyelem! Több tízezer is megspórolható a biztosítóváltással, de csak ennyi nap áll rendelkezésre
November elsejével elindult az a kampány, amelynek keretében biztosítót válthatnak a gépkocsi-tulajdonosok. A félreértések elkerülése végett fontos tudnivaló, hogy mikor vásárolt autók esetében lehetséges ez most, és az is, hogy mennyi idő áll ehhez rendelkezésünkre. Cikkünkben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás váltásának legfontosabb tudnivalóit foglaltuk össze.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány az az időszak, amikor a gépjárművek tulajdonosai és üzembentartói biztosítót válthatnak, korábban egységesen január elsejével. Fontos, hogy 1995-től a november elsejével indult kampány már csak a 2010. január 1. előtt forgalomba helyezett járműveket érinti. Ezen gépkocsik biztosítási évfordulója a naptári év első napja, azaz január 1., a biztosítás felmondásának határideje pedig december 1-je.
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: a váltásra 30 nap áll rendelkezésre
Erre a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. zalaegerszegi kirendeltség-vezetője hívta fel a figyelmet. Rinkó Gáborné elmondta, hogy a biztosítóknak a jogszabályban előírtak szerint a január elsejei forduló előtt legalább 60 nappal ki kell értesíteni ügyfeleiket arról, hogy mennyi lesz a díjuk a fordulót követően. Onnantól fogva a 2010. január 1. előtt forgalomba helyezett járművek tulajdonosainak 30 napjuk van biztosítót váltani. Ezt nagyon sokan félreértelmezik. Azt gondolják, hogy január elsejéig válthatnak, de csak 30 napjuk van erre, az utolsó 30 napban nincs már erre módjuk, amit szintén jogszabály ír elő.
A többi autósnál a jármű vásárlásának időpontja a biztosítási évforduló
A 2010. január 1. után vásárolt járművek esetében a biztosítási évforduló a szerződéskötés, az adásvétel napja, így ezek az autósok nem a novemberi kampányban, hanem az évfordulójuk előtt 60 nappal kezdődő időszakban válthatnak biztosítót. Ez gondot jelent abban a családban, ahol több autó is van. Az a tapasztalat, hogy az emberek nehezen tudják nyomon követni, hogy melyik autójuknak mikor van a fordulója, s emiatt lecsúsznak a váltásról. Pedig érdemes váltani, mert ahol 4-5 autó is van, akár 60-70 ezer forintot is meg tudnak spórolni éves szinten, hangsúlyozta Rinkó Gáborné.
Nem érdemes eltitkolni az okozott káreseményeket
A 2010 előtt vásárolt előtt autók új biztosításkötésének határideje tehát december 31-e. Az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést célszerű a meglévő szerződés felmondásával egyidejűleg megkötni. Fontos tudni, hogy a kiválasztott biztosító utánanéz annak, hogy az illető okozott-e káreseményt az elmúlt öt évben. Nem érdemes ezt eltitkolni, mert a kártörténeti adatbázisban minden fekete-fehéren ott van. Ha igen, akkor károkozói pótdíjat számolnak fel, amely jelentős díjemelkedést eredményez. A valós kárelőzményeket azért kell feltüntetni, hogy a kalkulált díj megegyezzen a véglegesen megkötendő szerződés díjával.
Egy eladott autó bonus-fokozatát 2 évig lehet átvinni egy másik autóra, amit megvásároltuk. Amennyiben ezt elmulasztjuk, elévül a bonus-malus fokozatunk. Erre azért érdemes odafigyelni, mert az új kgfb megkötésekor a bonus-fokozat díjcsökkentő tétel, hívta fel a figyelmet a szakember.
Országosan 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma
A november elsején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány még idén is
- több mint 750 ezer gépjárművet,
- köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint.
A szakértők arra számítanak, hogy 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma. Mivel az autók egyre fiatalabbak, 2010 óta évről évre csökken az év végén forduló kgfb szerződések száma, írta meg a Pénzcentrum.
Kgfb kalkulátor
Tipp: A kgfb díjak összehasonlítására a biztosítási alkuszportálok kalkulátorai a legalkalmasabbak, mivel egy felületen több biztosító ajánlatát is megtekinthetik az érdeklődők.