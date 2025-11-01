56 perce
A vásárló maga dönthet, hogyan fizet – Készpénz, bankkártya, hagyományos kassza minden boltban
Készpénzzel, bankkártyával, vagy hagyományos kasszánál – a boltokban a vásárló választhat, hogyan szeretne fizetni. Legalábbis a jogszabály értelmében ezeket a lehetőségeket minden üzletnek biztosítania kell. Nyártól változtak a készpénzes fizetés szabályai és a kasszákkal kapcsolatos előírások is, amelyeket a hatóságok ellenőriznek.
Idén nyáron több jogszabályi kötelezettség is életbe lépett a kereskedelemben. Az már megszokott, hogy bankkártyával mindenhol fizethetünk, hiszen 2021 óta a kereskedőknek kötelező lehetővé tenni az elektronikus fizetést, bármilyen kis összegű vásárlás esetén is. Ez az elvárás bővült idén nyáron, még több lehetőséggel: a készpénzes fizetés és a személyes, emberi jelenléttel működő kasszák kötelezettségével.
Mindenhol fizethetünk készpénzzel
Néhány éve még sok üzletben a vásárlók azt nehezményezték, hogy nem fizethetnek bankkártyával, ám mára az elektronikus fizetés annyira elterjedt, hogy néhány üzletben, vállalkozásnál már a készpénzes fizetést nem vették szívesen a kereskedők, szolgáltatók.
Ebben hozott változást az idén életbe lépett szabályozás: 2025. július elsejétől minden vállalkozásnak kötelező biztosítania a vásárlóinak a készpénzes fizetés lehetőségét is, írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely a kormányhivatalokkal együttműködve az elmúlt hónapokban több ezer üzletben vizsgálta, a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre és a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat.
Készpénzzel mindenhol lehet fizetni, bankkártyával szinte mindenhol
Az elektronikus fizetéssel kapcsolatos rendelkezés betartását idén a kormányhivatalok több mint 2300 üzletben vizsgálták, és csupán 13 esetben találtak problémát, főként a kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, ruhaboltokban és pékségekben. A készpénzes fizetés lehetőségét 200 üzletben ellenőrizték, és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották – közölte az ellenőrzések eredményeit az NKFH, hozzátéve: a továbbra is figyelemmel kísérik a szabályok betartását.
Nem csak a készpénzes fizetés kötelező, hanem a személyes pénztár is
Azt is vizsgálták a hatóságok, hogy a gépi kasszák mellett vannak-e személyes pénztárak. Ebben az ellenőrzésben hétszáz egységben jártak, s mindössze hét esetben talált hiányosságot. A szabálytalanságok miatt összesen 9 millió forint bírságot szabtak ki.
Míg néhány éve csak személyes kasszáknál lehetett fizetni, addig az utóbbi években egyre több helyen megjelentek és elterjedtek az önkiszolgáló kasszák. Ez sokak tetszését nem nyerte el, főként az idősebb korosztály tagjai barátkoznak meg nehezebben a gépek kezelésével, de a fiatalabbak is sokszor sérelmezik, hogy nekik kell a "pénztáros munkáját végezni": Ezért nyártól előírás, hogy minden üzletben legalább egy, a személyzet által működtetett pénztárnak is elérhetőnek kell lennie.
A fizetés nem csak pénzügyi művelet: személyes kapcsolat is
Az automata kasszák jellemzően üzletláncok boltjaiban jelentek meg, a kisebb üzletekben általában az eladónál, pénztárosnál fizethetünk.
A gyenesdiási székhelyű Komáromy Pékség Keszthelyen és Hévízen összesen hat üzletet üzemeltet. A több mint harminc éve működő vállalkozás egyik tulajdonos-cégvezetője, Sorok Attila elmondta: a vásárlások hatvan százaléka bankkártyás fizetés, ez a fizetési mód évente körülbelül tíz százalékkal emelkedik a készpénzes fizetéssel szemben. A cég minden üzletében a pékség munkatársánál lehet fizetni.
A pékség boltjaiban természetesen a készpénzes és a bankkártyás fizetést is elfogadják. A cégvezető kiemelte: nem tervezik automata kassza telepítését, hiszen az eladónál történő fizetés során meghatározó a személyes kapcsolat – és ezt a nem csak ők, hanem a vásárlók is nagyon fontosnak tartják.