A vásárló maga dönthet, hogyan fizet – Készpénz, bankkártya, hagyományos kassza minden boltban

Idén nyáron több jogszabályi kötelezettség is életbe lépett a kereskedelemben. Az már megszokott, hogy bankkártyával mindenhol fizethetünk, hiszen 2021 óta a kereskedőknek kötelező lehetővé tenni az elektronikus fizetést, bármilyen kis összegű vásárlás esetén is. Ez az elvárás bővült idén nyáron, még több lehetőséggel: a készpénzes fizetés és a személyes, emberi jelenléttel működő kasszák kötelezettségével.

Az árut készpénzes fizetéssel vagy bankkártyával is megvásárolhatjuk – rajtunk múlik, milyen módon szeretnénk fizetni

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Mindenhol fizethetünk készpénzzel

Néhány éve még sok üzletben a vásárlók azt nehezményezték, hogy nem fizethetnek bankkártyával, ám mára az elektronikus fizetés annyira elterjedt, hogy néhány üzletben, vállalkozásnál már a készpénzes fizetést nem vették szívesen a kereskedők, szolgáltatók.

Ebben hozott változást az idén életbe lépett szabályozás: 2025. július elsejétől minden vállalkozásnak kötelező biztosítania a vásárlóinak a készpénzes fizetés lehetőségét is, írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely a kormányhivatalokkal együttműködve az elmúlt hónapokban több ezer üzletben vizsgálta, a boltok betartják-e a készpénzes és az elektronikus fizetési lehetőségekre és a pénztárak működtetésére vonatkozó előírásokat.

Készpénzzel mindenhol lehet fizetni, bankkártyával szinte mindenhol

Az elektronikus fizetéssel kapcsolatos rendelkezés betartását idén a kormányhivatalok több mint 2300 üzletben vizsgálták, és csupán 13 esetben találtak problémát, főként a kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, ruhaboltokban és pékségekben. A készpénzes fizetés lehetőségét 200 üzletben ellenőrizték, és valamennyi esetben pozitív volt a tapasztalat: a szabályt a vállalkozások hiánytalanul betartották – közölte az ellenőrzések eredményeit az NKFH, hozzátéve: a továbbra is figyelemmel kísérik a szabályok betartását.

Nem csak a készpénzes fizetés kötelező, hanem a személyes pénztár is

Azt is vizsgálták a hatóságok, hogy a gépi kasszák mellett vannak-e személyes pénztárak. Ebben az ellenőrzésben hétszáz egységben jártak, s mindössze hét esetben talált hiányosságot. A szabálytalanságok miatt összesen 9 millió forint bírságot szabtak ki.