1 órája
Hús a nyárson, kérdőjel a tálcán – országos hatósági razzia a gyrososoknál
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos vizsgálatot rendelt el a gyrost kínáló éttermekben és büfékben. A cél: biztosítani az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások betartását, a nyomonkövethetőség meglétét, valamint a megfelelő konyhatechnológia alkalmazását. A gyros gyorsbüfék állapota aggasztó országszerte.
Az utóbbi időszakban több probléma is felmerült a gyros készítése és árusítása során, írja közleményében az NKFH. Az ellenőrzések során például előfordult, hogy megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy a konyhák tisztasága hagyott kívánnivalókat maga után. Az eddigi vizsgálatok közel 70%-ánál találtak valamilyen hiányosságot, négy büfé működését pedig ideiglenesen felfüggesztették.
Mit jelent a gyros nyomonkövethetősége?
Gyroshús esetében ez azt jelenti, hogy:
- pontosan igazolni kell, milyen állatból származik a hús,
- hol és mikor vágták le az állatot,
- melyik húsfeldolgozó vagy beszállító cég dolgozta fel,
- és hogyan jutott el a gyrososhoz (hűtve, megfelelő körülmények között).
A Nébih adatait tallózva, az évek során jól látszik, hogy volt, ahol betonkeverőben készült gyros került az árusokhoz, máskor egy „utcai nyársalás” akció során nem volt nyomomkövethető, hogy honnan vásárolták a húst, amiből készítették a gyrost, és bőven akadt a higiéniával is probléma.
Az országos ellenőrzés nagyon is indokolt
A most elrendelt országos ellenőrzés célja, hogy minden gyrost árusító vendéglátóhely megfeleljen az előírásoknak. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére és nyomonkövethetőségére, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartására, valamint a konyhai folyamatokra, például a hús pácolására és nyársra húzására.
A vizsgálat kiterjed a dolgozók személyi higiéniájára, a munkaterületek tisztaságára, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatására, valamint arra, hogy a vendéglátók megtették-e a szükséges hatósági bejelentéseket.
Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén: a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, és azok nem sérülhetnek.