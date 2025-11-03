november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mit találnak?

1 órája

Hús a nyárson, kérdőjel a tálcán – országos hatósági razzia a gyrososoknál

Címkék#NKFH#gyrosos#nyomomkövethető#akció#vizsgálat#hús

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos vizsgálatot rendelt el a gyrost kínáló éttermekben és büfékben. A cél: biztosítani az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások betartását, a nyomonkövethetőség meglétét, valamint a megfelelő konyhatechnológia alkalmazását. A gyros gyorsbüfék állapota aggasztó országszerte.

Keszán-Dopita Tünde

Az utóbbi időszakban több probléma is felmerült a gyros készítése és árusítása során, írja közleményében az NKFH.  Az ellenőrzések során például előfordult, hogy megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy a konyhák tisztasága hagyott kívánnivalókat maga után. Az eddigi vizsgálatok közel 70%-ánál találtak valamilyen hiányosságot, négy büfé működését pedig ideiglenesen felfüggesztették.

gyros
A gyros gyorsbüfék állapota aggasztó országszerte.
Fotó: towfiqu ahamed / Forrás:  Getty Images

Mit jelent a gyros nyomonkövethetősége?

Gyroshús esetében ez azt jelenti, hogy:

  • pontosan igazolni kell, milyen állatból származik a hús,
  • hol és mikor vágták le az állatot,
  • melyik húsfeldolgozó vagy beszállító cég dolgozta fel,
  • és hogyan jutott el a gyrososhoz (hűtve, megfelelő körülmények között).

A Nébih adatait tallózva, az évek során jól látszik, hogy volt, ahol betonkeverőben készült gyros került az árusokhoz, máskor egy „utcai nyársalás” akció során nem volt nyomomkövethető, hogy honnan vásárolták a húst, amiből készítették a gyrost, és bőven akadt a higiéniával is probléma.

Az országos ellenőrzés nagyon is indokolt

A most elrendelt országos ellenőrzés célja, hogy minden gyrost árusító vendéglátóhely megfeleljen az előírásoknak. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére és nyomonkövethetőségére, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartására, valamint a konyhai folyamatokra, például a hús pácolására és nyársra húzására.

A vizsgálat kiterjed a dolgozók személyi higiéniájára, a munkaterületek tisztaságára, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatására, valamint arra, hogy a vendéglátók megtették-e a szükséges hatósági bejelentéseket.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén: a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, és azok nem sérülhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu