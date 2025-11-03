Hús a nyárson, kérdőjel a tálcán – országos hatósági razzia a gyrososoknál

Az utóbbi időszakban több probléma is felmerült a gyros készítése és árusítása során, írja közleményében az NKFH. Az ellenőrzések során például előfordult, hogy megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy a konyhák tisztasága hagyott kívánnivalókat maga után. Az eddigi vizsgálatok közel 70%-ánál találtak valamilyen hiányosságot, négy büfé működését pedig ideiglenesen felfüggesztették.

A gyros gyorsbüfék állapota aggasztó országszerte.

Fotó: towfiqu ahamed / Forrás: Getty Images

Mit jelent a gyros nyomonkövethetősége?

Gyroshús esetében ez azt jelenti, hogy:

pontosan igazolni kell, milyen állatból származik a hús,

hol és mikor vágták le az állatot,

melyik húsfeldolgozó vagy beszállító cég dolgozta fel,

és hogyan jutott el a gyrososhoz (hűtve, megfelelő körülmények között).

A Nébih adatait tallózva, az évek során jól látszik, hogy volt, ahol betonkeverőben készült gyros került az árusokhoz, máskor egy „utcai nyársalás” akció során nem volt nyomomkövethető, hogy honnan vásárolták a húst, amiből készítették a gyrost, és bőven akadt a higiéniával is probléma.

Az országos ellenőrzés nagyon is indokolt

A most elrendelt országos ellenőrzés célja, hogy minden gyrost árusító vendéglátóhely megfeleljen az előírásoknak. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok eredetére és nyomonkövethetőségére, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartására, valamint a konyhai folyamatokra, például a hús pácolására és nyársra húzására.

A vizsgálat kiterjed a dolgozók személyi higiéniájára, a munkaterületek tisztaságára, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatására, valamint arra, hogy a vendéglátók megtették-e a szükséges hatósági bejelentéseket.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén: a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, és azok nem sérülhetnek.