1 órája
Micsoda megújulás! Aszfaltozással zárult a két éven át tartó rekonstrukció (galéria, videó)
Több éve tartó komplex felújítás ért véget Zalaegerszeg egyik utcájában a múlt héten. A közművek cseréjével kezdődött az Ebergényi út rekonstrukciója, amely a közelmúltban az útburkolat helyreállításával folytatódott a Platán sor és a Karácsony Sándor utca közötti szakaszán.
2023-ban kezdték meg az ivóvíz- és szennyívhálózat rekonstrukcióját az Ebergényi út egy hosszabb szakaszán. Az ivóvízhálózatot 1500 méteren, míg a szennyvízhálózatot 990 méteren újították fel vezetékek cseréjével.
Ebergényi út: az első ütemben 370 métert aszfaltoztak le
Zalaegerszeg önkormányzata mintegy nettó 53,4 millió forintos beruházásban kezdte meg az úttest helyreállítását az utcában. Az első ütemben az Ebergényi út Platán sori csomóponttól a Karácsony Sándor utcáig terjedő 370 méteres szakasza kapott új aszfaltburkolatot. A Platán sor és a volt Beton presszó mögötti szervizút déli oldalán 40 méter hosszon új járdaszakasz épült. A munkálatok a múlt héten befejeződte, a kivitelezést a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte.
Aszfaltozás az Ebergényi útonFotók: Antal Lívia