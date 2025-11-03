Micsoda megújulás! Aszfaltozással zárult a két éven át tartó rekonstrukció (galéria, videó)

2023-ban kezdték meg az ivóvíz- és szennyívhálózat rekonstrukcióját az Ebergényi út egy hosszabb szakaszán. Az ivóvízhálózatot 1500 méteren, míg a szennyvízhálózatot 990 méteren újították fel vezetékek cseréjével.

Az Ebergényi út Platán sori csomópontig terjedő 370 méteres szakaszát aszfaltozták le az első ütemben.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ebergényi út: az első ütemben 370 métert aszfaltoztak le

Zalaegerszeg önkormányzata mintegy nettó 53,4 millió forintos beruházásban kezdte meg az úttest helyreállítását az utcában. Az első ütemben az Ebergényi út Platán sori csomóponttól a Karácsony Sándor utcáig terjedő 370 méteres szakasza kapott új aszfaltburkolatot. A Platán sor és a volt Beton presszó mögötti szervizút déli oldalán 40 méter hosszon új járdaszakasz épült. A munkálatok a múlt héten befejeződte, a kivitelezést a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte.