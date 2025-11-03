november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Micsoda megújulás! Aszfaltozással zárult a két éven át tartó rekonstrukció (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Zalaegerszeg#Ebergényi út

Több éve tartó komplex felújítás ért véget Zalaegerszeg egyik utcájában a múlt héten. A közművek cseréjével kezdődött az Ebergényi út rekonstrukciója, amely a közelmúltban az útburkolat helyreállításával folytatódott a Platán sor és a Karácsony Sándor utca közötti szakaszán.

Antal Lívia

2023-ban kezdték meg az ivóvíz- és szennyívhálózat rekonstrukcióját az Ebergényi út egy hosszabb szakaszán. Az ivóvízhálózatot 1500 méteren, míg a szennyvízhálózatot 990 méteren újították fel vezetékek cseréjével.

Az Ebergényi út Platán sori csomópontig terjedő 370 méteres szakaszát aszfaltozták le az első ütemben.
Az Ebergényi út Platán sori csomópontig terjedő 370 méteres szakaszát aszfaltozták le az első ütemben.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ebergényi út: az első ütemben 370 métert aszfaltoztak le

Zalaegerszeg önkormányzata mintegy nettó 53,4 millió forintos beruházásban kezdte meg az úttest helyreállítását az utcában. Az első ütemben az Ebergényi út Platán sori csomóponttól a Karácsony Sándor utcáig terjedő 370 méteres szakasza kapott új aszfaltburkolatot. A Platán sor és a volt Beton presszó mögötti szervizút déli oldalán 40 méter hosszon új járdaszakasz épült. A munkálatok a múlt héten befejeződte, a kivitelezést a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte.

Aszfaltozás az Ebergényi úton

Fotók: Antal Lívia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu