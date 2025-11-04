Zalai „bolhapiac” gazdáknak: traktorokat és mezőgazdasági gépeket árverez a NAV

A négy napig tartó elektronikus árverésen minden ingóságra külön lehet ajánlatot tenni, írja közleményében a NAV. A licitálás a becsült érték feléről indul, így például a Steyer 15-ös, illetve a New Holland típusú traktor akár 20 millió forint körüli áron is elvihető. A kínálatban SNR 300-as, 400-as és 500-as homlokrakodók, Sonarol rakodókanalak, valamint új mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is szerepelnek.

Az árverés gépei november 7-én, az árverés kezdete előtti napon személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.

Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Zalaegerszegen a NAV-árverés gépei

A NAV elektronikus árverési felületén nemcsak ingóságokra, hanem ingatlanokra, üzletrészekre is lehet ajánlatot tenni. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivéve az engedéllyel tartható ingóságokat és az értékpapírokat.

Az árverésen bárki részt vehet, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrált a NAV online rendszerében.

A tételekre ajánlatot tenni, regisztrálni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.