NAV-árverés

42 perce

Zalai „bolhapiac” gazdáknak: traktorokat és mezőgazdasági gépeket árverez a NAV

Címkék#NAV#licit#árverés#traktor#Zalaegerszeg#Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Két traktor, kilenc rakodókanál, húsz homlokrakodó és huszonkét pár gumiabroncs is kalapács alá kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverésén. Az összesen mintegy 150 millió forint értékű mezőgazdasági gépekre és eszközökre november 8-ától lehet licitálni. Az árverés tárgyai megtekinthetők Zalaegerszegen.

Keszán-Dopita Tünde

A négy napig tartó elektronikus árverésen minden ingóságra külön lehet ajánlatot tenni, írja közleményében a NAV. A licitálás a becsült érték feléről indul, így például a Steyer 15-ös, illetve a New Holland típusú traktor akár 20 millió forint körüli áron is elvihető. A kínálatban SNR 300-as, 400-as és 500-as homlokrakodók, Sonarol rakodókanalak, valamint új mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is szerepelnek.

árverés
Az árverés gépei november 7-én, az árverés kezdete előtti napon személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.
Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Zalaegerszegen a NAV-árverés gépei

A mezőgazdasági gépek november 7-én, az árverés kezdete előtti napon személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.

A NAV elektronikus árverési felületén nemcsak ingóságokra, hanem ingatlanokra, üzletrészekre is lehet ajánlatot tenni. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivéve az engedéllyel tartható ingóságokat és az értékpapírokat.

Az árverésen bárki részt vehet, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrált a NAV online rendszerében.

A tételekre ajánlatot tenni, regisztrálni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.

 

