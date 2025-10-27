1 órája
Végre! Évtizedes problémát oldhat meg az új rendelet az ingatlanpiacon
Hamarosan új szegmens nyílhat az ingatlanpiacon: a kormány véglegesítés előtt álló rendelete lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben kijelöljék, mely területeken kérhető a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása. A rendelkezés Zala több települését is érinti, a nagykanizsai önkormányzat nemrég el is fogadta a zártkerti ingatlanok átminősítéséről szóló helyi rendeletet.
A változás évtizedes problémát oldhat meg, hiszen eddig sok hobbikert, hétvégi telek vagy rekreációs célú ingatlan jogi helyzete bizonytalan volt. Ez sok esetben akadályozta az adásvételt és a hitelfelvételt is. Bár a végrehajtási rendelet még nem jelent meg, a nagykanizsai önkormányzat már szeptemberben döntést hozott arról, hogy a város közigazgatási területéhez tartozó zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonosok kérvényezhetik a művelés alóli kivételt.
Zártkerti ingatlanok - új lehetőségek nyílnak
Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a rendelet nyomán rengeteg, eddig nehezen értékesíthető telek kerülhet be a hivatalos ingatlanpiacra, ami rövid távon élénk forgalmat, középtávon pedig értéknövekedést hozhat.
- Elsőként várhatóan azok az önkormányzatok lépnek, ahol a zártkerti területek már most is lakhatási vagy üdülési célokat szolgálnak – például a budapesti agglomerációban, a Balaton és a Velencei-tó környékén, illetve a nagyvárosok, mint Debrecen, Kecskemét vagy Győr peremterületein - mondta a szakértő.
Árnövekedést és gyorsabb értékesítést eredményezhet
A Duna House szerint a zártkerti területek átminősítésének legnagyobb előnye az átláthatóság: a pontosan kijelölt területek csökkentik a vásárlás jogi kockázatait, és javíthatják a banki hitelezési lehetőségeket is.
A tisztázott jogi háttér gyorsabb értékesítést, a fejlesztési lehetőséggel bíró területeken pedig akár árnövekedést is eredményezhet.
A rendelet az Otthon Start Program céljait is támogathatja, mivel a zártkerti területek egy részén akár mobilházak vagy kisebb lakóházak is megvalósulhatnak – reális alternatívát kínálva a fiatalok első otthonának megteremtésére, különösen a vidéki nagyvárosok környékén.
Összességében a jogszabályváltozás új lehetőségeket nyithat a fiatal vásárlók, a befektetők és az önkormányzatok számára is.