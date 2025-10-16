1 órája
Most kezdődik a jövő! Magyarország csatlakozott a szuperszámítógépek európai hálózatához
Egy kisvállalkozás számára is elérhetővé válhat az a számítási teljesítmény, amely eddig csak a világ legnagyobb kutatóközpontjaiban volt adott. Magyarország az AI Factory Antenna program révén belépett a szuperszámítógépek európai hálózatába – a ZalaZONE aktív részvételével.
Mint ahogy ezt korábban megírtuk, Magyarország elsők között csatlakozik Európa legnagyobb szuperszámítógépéhez az AI Factory Antenna program keretében. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. A ZalaZONE aktív szereplője ennek az óriás projektnek.
Európa legnagyobb szuperszámítógépének kapacitása elképesztő – a ZalaZONE is része a sikernek
Az Európai Unió egy új ökoszisztémát épít a szuperszámítógépek köré, amelynek részei a Gigafactoryk (nagy teljesítményű rendszerek) és az úgynevezett AI Factoryk – ezek kisebb, mesterséges intelligenciára optimalizált számítási központok. Azok az országok, amelyeknek még nincs saját EuroHPC-beruházásuk, az AI Factory Antenna konstrukcióban pályázhatnak, és más országok szuperszámítógépét használhatják.
Mi az a szuperszámítógép (HPC), és miért fontos ez nekünk? A szuperszámítógép (vagy más néven: nagy teljesítményű számítógép, HPC – High Performance Computing) olyan rendszer, amely sokkal nagyobb számítási teljesítményre képes, mint egy átlagos asztali gép. Több száz vagy akár több ezer „csomópontból” (compute node) áll, amelyek párhuzamosan dolgoznak, így hatalmas adatmennyiségeket és bonyolult feladatokat képes pillanatok alatt feldolgozni.
„Nemcsak felhasználói, hanem aktív partnerei is leszünk”
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos elmondta: „Az Európai Unió most egy olyan ökoszisztémát épít, ami a szuperszámítógépek köré szerveződik. Ebben vannak a nagy gépek, úgynevezett Gigafactoryk, és a kisebb, mesterséges intelligencia fejlesztésekhez kapcsolódó AI Factoryk. Mi most egy úgynevezett AI Antenna programban veszünk részt, ami azoknak az országoknak ad lehetőséget, amelyeknek még nincs saját EuroHPC szuperszámítógépük, de más tagállamok gépeihez hozzáférhetnek.”
Magyarországon már működik a „Komondor” nevű szuperszámítógép, amely másodpercenként nyolcmillió-milliárd számítást képes elvégezni, de a németországi Jülichi kutatóközpont gépe ennél több ezerszer nagyobb teljesítményű. A magyar fél ennek a rendszernek a használatára kap lehetőséget.
ZalaZone: a zalai digitális tesztpálya új szerepben
A ZalaZone ehhez a projekthez saját digitális tesztkörnyezetét ajánlotta fel. Ez egyfajta „digitális iker”, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztések még azelőtt tesztelhetők legyenek, mielőtt a valóságban megépülnek. Ez a lehetőség volt az egyik erős pontja a magyar pályázatnak.
„Célunk, hogy Zalaegerszeg ne csak az autóipar, hanem a jövő technológiáinak európai szintű tesztkörnyezete is legyen” – mondta Palkovics László.
A ZalaZone digitális leképezése már ma is be van építve a MATLAB Simulink szoftverbe mint alapértelmezett tesztpálya, ezt a rendszert pedig tovább fejlesztik, hogy még pontosabb szimulációk és mesterséges intelligencia-fejlesztések készülhessenek rajta.
Nemcsak kutatóknak – a kisvállalkozások is profitálhatnak
Egy szuperszámítógép olyan feladatokat képes pillanatok alatt elvégezni, amelyek egy átlagos irodai gépen napokig, sőt, hetekig tartanának. Ez különösen hasznos például mesterséges intelligenciát fejlesztő, képfeldolgozó vagy adatfeldolgozó kisvállalkozások számára, amelyeknek nincs saját nagy teljesítményű szerverük.
„Ha valakinek van egy jó ötlete – például egészségügyi képfeldolgozás, személyre szabott terápia, vagy akár egy saját vállalat digitális modelljének megalkotása –, de nincs hozzá elég számítási kapacitása, az AI Antenna programon keresztül most hozzájuthat ehhez a teljesítményhez", tette hozzá Palkovics László.
A kormánybiztos szerint a ZalaZone bevonása és a hazai digitális tesztkörnyezet fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország nemzetközi szinten is látható szereplővé váljon az AI és az autonóm járműfejlesztések területén.