Most kezdődik a jövő! Magyarország csatlakozott a szuperszámítógépek európai hálózatához

Mint ahogy ezt korábban megírtuk, Magyarország elsők között csatlakozik Európa legnagyobb szuperszámítógépéhez az AI Factory Antenna program keretében. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. A ZalaZONE aktív szereplője ennek az óriás projektnek.

Egy szuperszámítógép olyan feladatokat képes pillanatok alatt elvégezni, amelyek egy átlagos irodai gépen napokig, sőt, hetekig tartanának. A ZalaZONE tesztelési lehetőségként szerepel a projektben.

Fotó: picture alliance / Forrás: Getty Images

Európa legnagyobb szuperszámítógépének kapacitása elképesztő – a ZalaZONE is része a sikernek

Az Európai Unió egy új ökoszisztémát épít a szuperszámítógépek köré, amelynek részei a Gigafactoryk (nagy teljesítményű rendszerek) és az úgynevezett AI Factoryk – ezek kisebb, mesterséges intelligenciára optimalizált számítási központok. Azok az országok, amelyeknek még nincs saját EuroHPC-beruházásuk, az AI Factory Antenna konstrukcióban pályázhatnak, és más országok szuperszámítógépét használhatják.

Mi az a szuperszámítógép (HPC), és miért fontos ez nekünk? A szuperszámítógép (vagy más néven: nagy teljesítményű számítógép, HPC – High Performance Computing) olyan rendszer, amely sokkal nagyobb számítási teljesítményre képes, mint egy átlagos asztali gép. Több száz vagy akár több ezer „csomópontból” (compute node) áll, amelyek párhuzamosan dolgoznak, így hatalmas adatmennyiségeket és bonyolult feladatokat képes pillanatok alatt feldolgozni.

„Nemcsak felhasználói, hanem aktív partnerei is leszünk”

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos elmondta: „Az Európai Unió most egy olyan ökoszisztémát épít, ami a szuperszámítógépek köré szerveződik. Ebben vannak a nagy gépek, úgynevezett Gigafactoryk, és a kisebb, mesterséges intelligencia fejlesztésekhez kapcsolódó AI Factoryk. Mi most egy úgynevezett AI Antenna programban veszünk részt, ami azoknak az országoknak ad lehetőséget, amelyeknek még nincs saját EuroHPC szuperszámítógépük, de más tagállamok gépeihez hozzáférhetnek.”

„Célunk, hogy Zalaegerszeg ne csak az autóipar, hanem a jövő technológiáinak európai szintű tesztkörnyezete is legyen” – mondta Palkovics László.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Magyarországon már működik a „Komondor” nevű szuperszámítógép, amely másodpercenként nyolcmillió-milliárd számítást képes elvégezni, de a németországi Jülichi kutatóközpont gépe ennél több ezerszer nagyobb teljesítményű. A magyar fél ennek a rendszernek a használatára kap lehetőséget.