Robotok szüretelik majd a málnát – újabb mérföldkő a ZalaZONE történetében (galéria)

A ZalaZONE Alapítvány létrejötte stratégiai mérföldkő a hazai járműipari innováció és Zala vármegye gazdasági fejlődésének történetében. Az alakuló ülés annak a folyamatnak a következő lépése, ami 2016-ban kezdődött el. Felépült a tesztpálya, egyetemi környezet jött létre, betelepült az AVL, a Bosch, a Rheinmetall, és hamararosan átadják a Flex új gyárát, idézte fel prof. dr. Palkovics László. Hozzátette: tegnap Magyarország elsőként csatlakozott az Európai Unió mesterséges intelligencia pályázatán a legnagyobb európai, a Jülichi Szuperszámítógép Központhoz, amely konstrukcióban a tesztpálya is megjelent.

Prof. dr. Palkovics László: A ZalaZONE Alapítvány létrehozásával a járműipari tesztpálya önálló identitás lett, fizikailag, szakmailag és már jogilag is Zalaegerszeghez tartozik.

Fotó: Pezzetta Umberto

ZalaZONE Alapítvány – mindenkinek nyújt szolgáltatást

Azzal folytatta, hogy a zalaegerszegi ZalaZONE Alapítvány létrehozásával azt akarták jelezni, a tesztpálya önálló identitás, fizikailag, szakmailag és már jogilag is a városhoz tartozik. Nem kötődik egyik autógyártóhoz sem, s mindenkinek szolgáltatást szeretne nyújtani. A városban működő egyetemekkel régóta együttműködik, önállóvá válásának köszönhetően pedig Kecskemét és Debrecen egyetemei is meg fognak jelenni Zalaegerszegen, jelezte prof. dr. Palkovics László.

Elsőként málnát gondozó robotok érkeznek a tesztpályára

Mint mondta, a ZalaZONE Alapítvány rendelkezik azokkal a forrásokkal, amelyekkel nemcsak az ipar és a vállalatok számára elérhető a járműipari tesztpálya, hanem a tudományos, szakmai környezetet is kívánják fejleszteni. Kiemelte, ezekből a forrásokból itt, Zalaegerszegen végeznek kutatás-fejlesztést, illetve a városban működő, kutatókat foglalkoztató cégeket támogatják, amelyek igénybe veszik a járműipari tesztpálya szolgáltatásait. A cél az, hogy európai technológiai infrastruktúrát hozzanak létre. Miután a járműveket irányító technológia alkalmas mezőgazdasági robotok irányítására is, így az egyik demonstrációs projekt keretében naperőművet telepítenek a tesztpályán, amely alá málnát ültetnek. Gondozásukat, szüretelésüket robotok fogják végezni a naperőmű által termelt energia segítségével. Olyan technológiákat fejlesztenek majd, amelyeket a tesztelést követően el lehet adni, ismertette prof. dr. Palkovics László.