Jogilag is Zalaegerszegé lett

1 órája

Robotok szüretelik majd a málnát – újabb mérföldkő a ZalaZONE történetében (galéria)

Címkék#Prof dr Palkovics László#ZalaZONE Alapítvány#tesztpálya

Hamarosan robotok szüretelnek málnát a zalaegerszegi járműipari tesztpályán. Ezt prof. dr. Palkovics László kormánybiztos, a ZalaZONE Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be az alakuló ülésüket követő sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy az alapítvány létrehozásával az agrárszektorban is végeznek majd kutatás-fejlesztést.

Antal Lívia

A ZalaZONE Alapítvány létrejötte stratégiai mérföldkő a hazai járműipari innováció és Zala vármegye gazdasági fejlődésének történetében. Az alakuló ülés annak a folyamatnak a következő lépése, ami 2016-ban kezdődött el. Felépült a tesztpálya, egyetemi környezet jött létre, betelepült az AVL, a Bosch, a Rheinmetall, és hamararosan átadják a Flex új gyárát, idézte fel prof. dr. Palkovics László. Hozzátette: tegnap Magyarország elsőként csatlakozott az Európai Unió mesterséges intelligencia pályázatán a legnagyobb európai, a Jülichi Szuperszámítógép Központhoz, amely konstrukcióban a tesztpálya is megjelent. 

Prof. dr. Palkovics László: a ZalaZONE Alapítvány létrehozásával a járműipari tesztpálya önálló identitás lett, fizikailag, szakmailag és már jogilag is a Zalaegerszeghez tartozik.
Prof. dr. Palkovics László: A ZalaZONE Alapítvány létrehozásával a járműipari tesztpálya önálló identitás lett, fizikailag, szakmailag és már jogilag is Zalaegerszeghez tartozik.
Fotó: Pezzetta Umberto

ZalaZONE Alapítvány – mindenkinek nyújt szolgáltatást

Azzal folytatta, hogy a zalaegerszegi ZalaZONE Alapítvány létrehozásával azt akarták jelezni, a tesztpálya önálló identitás, fizikailag, szakmailag és már jogilag is a városhoz tartozik. Nem kötődik egyik autógyártóhoz sem, s mindenkinek szolgáltatást szeretne nyújtani. A városban működő egyetemekkel régóta együttműködik, önállóvá válásának köszönhetően pedig Kecskemét és Debrecen egyetemei is meg fognak jelenni Zalaegerszegen, jelezte prof. dr. Palkovics László. 

Elsőként málnát gondozó robotok érkeznek a tesztpályára 

Mint mondta, a ZalaZONE Alapítvány rendelkezik azokkal a forrásokkal, amelyekkel nemcsak az ipar és a vállalatok számára elérhető a járműipari tesztpálya, hanem a tudományos, szakmai környezetet is kívánják fejleszteni. Kiemelte, ezekből a forrásokból itt, Zalaegerszegen végeznek kutatás-fejlesztést, illetve a városban működő, kutatókat foglalkoztató cégeket támogatják, amelyek igénybe veszik a járműipari tesztpálya szolgáltatásait. A cél az, hogy európai technológiai infrastruktúrát hozzanak létre. Miután a járműveket irányító technológia alkalmas mezőgazdasági robotok irányítására is, így az egyik demonstrációs projekt keretében naperőművet telepítenek a tesztpályán, amely alá málnát ültetnek. Gondozásukat, szüretelésüket robotok fogják végezni a naperőmű által termelt energia segítségével. Olyan technológiákat fejlesztenek majd, amelyeket a tesztelést követően el lehet adni, ismertette prof. dr. Palkovics László.

Megtartotta alakuló ülését a ZalaZONE Alapítvány a zalaegerszegi járműipari tesztpálya konferencia-központjában. Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja. Prof. dr. Palkovics László, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere a sajtótájékoztatón.
A ZalaZONE Alapítvány alakuló ülését követően sajtótájékoztatót tartott a járműipari tesztpálya konferencia-központjában. Képünkön Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja. prof. dr. Palkovics László, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Közösen álmodtak nagyot és közösen valósították meg

A sajtótájékoztatón Vigh László országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a ZalaZONE Alapítvány létrehozása óriási jelentőségű Zalaegerszeg s az ország életében is. Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja azt emelte ki: az alapítvány által olyan szervezet jött létre, amely további fejlődést hoz a város és a vármegye számára. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt mondta: jogilag is visszatért a járműipari tesztpálya és a hozzá kapcsolódó gazdasági ökoszisztéma a városba. Az elmúlt tíz évére visszatekintve elhangzott: közösen álmodtak nagyot, és mindenki kivette részét ennek megvalósításából. Mindennek létrejöttéért köszönetüket fejezték ki prof. dr. Palkovics Lászlónak a résztvevők. 

A ZalaZONE Alapítvány ünnepélyes alakuló ülése

Fotók: Pezzetta Umberto

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
