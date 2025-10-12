56 perce
Zalai hotelek is a Michelin toplistáján! Kivételes élmények várnak...
Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések: a hotelek legértékesebb elismerésének – a szállodaipar Michelin-csillagának – számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti, közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel, ismerteti a Visit Hungary az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. Az ország legjobb szállodái között természetesen zalai hotelek is találhatók, mutatjuk is, hogy melyek.
A hévízi Le Primore Hotel & Spa is bekerült a legjobb hazi szállodák közé.
Fotó: Le Primore Hotel & SPA
A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magas szintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének, emelik ki a közleményben. A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, a következő 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak:
- Anantara New York Palace Budapest,
- Dorothea Hotel (Budapest)
- Hotel Clark Budapest
- Kimpton Bem Budapest
- Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest)
- Párisi Udvar Hotel Budapest
- Verno House (Budapest)
- W Budapest
- Botaniq Castle of Tura
- Hotel Petit Bois (Balatonfüred)
- Platán Manor (Tata)
Zalai hotelek a toplistán
A tájékoztatás szerint 29 hazai szálloda szerepel a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között. Ezen a listán több zalai szálloda is szerepel, így a Sirius Hotel (Keszthely), a Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), illetve a zalai vármegyehatárhoz közeli vasi Kástu by Pajta (Őriszentpéter).
A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket Michelin Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.