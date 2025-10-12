Zalai hotelek is a Michelin toplistáján! Kivételes élmények várnak...

A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magas szintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének, emelik ki a közleményben. A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, a következő 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak:

Anantara New York Palace Budapest,

Dorothea Hotel (Budapest)

Hotel Clark Budapest

Kimpton Bem Budapest

Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest)

Párisi Udvar Hotel Budapest

Verno House (Budapest)

W Budapest

Botaniq Castle of Tura

Hotel Petit Bois (Balatonfüred)

Platán Manor (Tata)

A zalai hotelek közül a keszthelyi Sirius Hotelt is ajánlja a neves szakportál. Fotó: Sirius Hotel

Zalai hotelek a toplistán

A tájékoztatás szerint 29 hazai szálloda szerepel a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között. Ezen a listán több zalai szálloda is szerepel, így a Sirius Hotel (Keszthely), a Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), illetve a zalai vármegyehatárhoz közeli vasi Kástu by Pajta (Őriszentpéter).

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket Michelin Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.