Zalai hotelek is a Michelin toplistáján! Kivételes élmények várnak...

Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések: a hotelek legértékesebb elismerésének – a szállodaipar Michelin-csillagának – számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti, közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel, ismerteti a Visit Hungary az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. Az ország legjobb szállodái között természetesen zalai hotelek is találhatók, mutatjuk is, hogy melyek.

A hévízi Le Primore Hotel & Spa is bekerült a legjobb hazi szállodák közé.

Fotó: Le Primore Hotel & SPA

A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magas szintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének, emelik ki a közleményben. A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott, a következő 11 kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: 

  • Anantara New York Palace Budapest, 
  • Dorothea Hotel (Budapest)
  • Hotel Clark Budapest
  • Kimpton Bem Budapest
  • Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest)
  • Párisi Udvar Hotel Budapest
  • Verno House (Budapest)
  • W Budapest
  • Botaniq Castle of Tura
  • Hotel Petit Bois (Balatonfüred)
  • Platán Manor (Tata)
zalai hotelek
A zalai hotelek közül a keszthelyi Sirius Hotelt is ajánlja a neves szakportál.  Fotó: Sirius Hotel

Zalai hotelek a toplistán

A tájékoztatás szerint 29 hazai szálloda szerepel a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között. Ezen a listán több zalai szálloda is szerepel, így a Sirius Hotel (Keszthely), a Le Primore Hotel & Spa (Hévíz), illetve a zalai vármegyehatárhoz közeli vasi Kástu by Pajta (Őriszentpéter).  

A világ vezető éttermi kalauza idén először díjazta a magyarországi hoteleket Michelin Key minősítéssel. A rendszer a szállodák Michelin-csillagának számít, és a vendégfogadás, a design, a kiszolgálás és a helyszínhez való hiteles kapcsolódás kiválóságát ismeri el. A Michelin Guide már 2024-ben is megjelentette első magyarországi szállodai ajánlásait, de Michelin-kulcsokat először ítéltek oda hazai szálláshelyeknek. A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

 

