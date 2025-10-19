október 19., vasárnap

Környezettudatos vásárlás

1 órája

Fizetnél valamiért, ami nincs? Itt a digitális semmi, ami csak a tiéd, már Magyarországon is!

Címkék#státusz#NFT Art#ipar#technológia

„Tessék, vettem neked egy digitális »semmit«! Remélem, tetszik...” – egy találmány, s itt a virtuális presztízs pixelekben mérhető. Nem, nem olvasták rosszul.

Keszán-Dopita Tünde

Egy magyar tulajdonú, amerikai székhelyű cég virtuális termékei csupán a kiterjesztett valóságban jelennek meg, így a felhasználók anélkül élhetik meg státuszukat, hogy bármilyen fizikai tárgyat birtokolnának. A megoldás környezetbarát alternatívát kínál a hagyományos merchandising-iparnak, miközben a digitális relikviák egyedi vonalkódot tartalmaznak, amely hamisításmentes tulajdonlást és kedvezményeket is biztosít. Ennyi a hír, amit az MTI jelentetett meg.

virtuális semmi
Egy magyar cég olyan virtuális termékeket fejleszt, amelyek a kiterjesztett valóságban is megjeleníthetők, így a felhasználók posztjaikon keresztül élhetik meg a státuszukat anélkül, hogy fizikai tárgyakat birtokolnának
Fotó: Issarawat Tattong / Forrás:  Getty Images

A virtuális „semmi” kora következik?

Bevallom, amikor e sorokat olvastam, alig hittem a szememnek. Meg kellett emésztenem az olvasottakat, aztán lázasan kutattam, hogy a világ más tájain is ugyanez zajlik-e. És igen. Ebben sem vagyunk lemaradva.

Kétlem ugyan, hogy buddhista indíttatásból hozták létre a vállalkozást, de a „virtuális semmi” tökéletesen rezonál a buddhista śūnyatā (üresség) koncepciójával, ami a tárgyak és én fogalmának átmeneti, üres természetét hangsúlyozza. A virtuális státuszszimbólumok ebben a gondolatban igazából nem csupán környezetbarát alternatívák: megmutatják, hogy sokszor a vágyaink tárgyai tényleg nem léteznek, csak a tudatunkban.

Virtuális divat és AR/VR technológiák

A kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) technológia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitálisan próbáljanak fel ruhákat, kiegészítőket vagy sminkeket. Luxusmárkák, mint a Gucci, a Louis Vuitton és a Versace már alkalmazzák ezeket a technológiákat, hogy interaktív és személyre szabott vásárlási élményeket kínáljanak, online.

A Tribute Brand például digitális és fizikai divatot ötvöző platformot kínál, ahol a felhasználók digitális ruhadarabokat vásárolhatnak, amelyekhez NFC-chippel ellátott fizikai megfelelők is tartoznak. Ez lehetővé teszi a digitális eszközök és a valós világ közötti zökkenőmentes integrációt.

A virtuális világ és a kézzelfogható valóság elméletben nem keveredhet, de egyre inkább nyilvánvaló, hogy néhány élelmes üzletember ezt másképp gondolja.

 

