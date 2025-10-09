október 9., csütörtök

Kilövési engedély

23 perce

Csak óvatosan! - lövések dördülhetnek a Balatonnál

Címkék#Nemzeti Park#balatonmáriafürdő#náasokban#vaddisznó

Az egyre inkább elszaporodó vadak kilövésére kapott hatósági engedélyt a Balaton-parti település önkormányzata. A vadkárelhárítás októbertől március 31-ig tart.

Csak óvatosan! - lövések dördülhetnek a Balatonnál

Kilövési engedély van érvényben a vaddisznókra, rókákra és egyéb vadakra Balatonmárián.

Fotó: pixabay

A Balaton-parti nádasokban és a strandok környékén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a rendőrség engedélyével vaddisznókat, aranysakálokat és rókákat lőhetnek ki. A vadkárelhárítás nem csak a külterületekre, hanem a parti sávhoz tartozó belterületekre is vonatkozik. A lakosság bejelentést tehet a vadak megjelenéséről, a helyszíneken pedig figyelmeztető táblákat helyeznek ki a biztonság érdekében - tájékoztatott közösségi oldalán a balatonmáriafürdői önkormányzat.

A vadak észlelésével kapcsolatban a lakosság az [email protected] email címen vagy a 06/85/375/266-os telefonszámon tehet bejelentést. Sürgős esetben a 06/30/216/4741-es számot is hívhatják munkaidőben.

Ebben az időszakban sok más településen is hasonló engedélyek vannak érvényben, tavaly portálunk is beszámolt arról, hogy Balatonfenyvesen is kilövési engedélyt kapott az önkormányzat a náasokban és a parti sávban elszaporodott vadakra.

 

