Árváltozás

39 perce

Ennyivel változott mától a benzin és a gázolaj ára

Címkék#Szlovéniában#üzemanyag#árak#benzin#gázolaj#MOL

Most éppen jó hír érkezik az autósokhoz. Csökkent az üzemanyagok ára kedden.

Korosa Titanilla

Újra csökkent az üzemanyagok ára – adta hírül a hotankoljak.hu. Azt írják: a Brent olaj hordónkénti árának csökkent, ennek köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább csökkentek keddtől. A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe a nagykereskedelmi ár. 

üzemanyagok ára
Kedden újra csökkent az üzemanyagok ára hazai töltőállomásokon
Fotó: archív/Szakony

Kedden csökkent az üzemanyagok ára

Október 6-án, hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhattunk: 

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter.

A lenti, letenyei és rédicsi MOL töltőállomásnál megtudtuk, hogy az üzemanyag-árcsökkenés után ma már náluk a 95-ös benzin literenkénti ára 580 forint, a dízel pedig 585 forintba kerül. Hétvégén is volt változás: szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökkent.

Korábban a Világgazdaság arról írt, hogy a magyar autósok számára kedvezően alakultak az üzemanyagárak szeptemberben. A hazai töltőállomásokon ugyanis a szomszédos országok átlagánál olcsóbban lehetett tankolni. 

A környező országokban így alakulnak az árak

A holtankoljak.hu mai adatai szerint a 95-ös benzin ára Szlovéniában 1,465 euró (569 Ft), Horvátországban 1,489 euró (579 Ft), Szlovéniában a gázolaj 1,491 euró (579 Ft), Horvátországban 1,429 euró (555 Ft). Ausztriában ennél magasabb, a 95-ös benzin 1,512 euró (587 Ft), a gázolaj 1,518 euró (590 Ft).
 

 

