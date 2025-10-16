október 16., csütörtök

Útfejlesztés

23 perce

Zúzalékos, poros útszakasz helyett már aszfaltburkolat – újabb zalaegerszegi utca korszerűsödött (galéria)

Az Ebergényi út aszfaltburkolatú szakaszának végétől a Majori út irányába vezető, mintegy 650 méter hosszú útszakasz lett aszfaltos. Ezzel a lakossági igényeket is kiszolgálva újabb útfejlesztés valósult meg Zalaegerszegen.

Antal Lívia

Egyre többen költöznek a város peremkerületeibe, zártkertjeibe a gyönyörű környezetet és nem utolsósorban az olcsóbb ingatlanárak miatt. Az önkormányzat ezekre a területekre is figyelmet fordít anyagi lehetőségei szerint, amit ez a már befejezett útfejlesztés is bizonyít az Ebergényi úton, mondta Domján István önkormányzati képviselő. 

Útfejlesztés: 650 méter szakasz vált aszfaltossá az Ebergényi úton
Útfejlesztés: 650 méter szakasz vált aszfaltossá az Ebergényi úton a Majori út irányába. Képünkön Domján István és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Útfejlesztés: 650 méter vált aszfaltossá

A kivitelezés során a zúzalékos útburkolatot mintegy kétezer négyzetméteren kiegyenlítették. A 650 méternyi, 3 méter szélességű, egysávos útszakasz felújítása során mintegy 200 köbméter mart aszfaltot építettek be. A felújítási munkákat a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte, ismertette az önkormányzati finanszírozású beruházás részleteit Szilasi Gábor képviselő. Kiemelte, az itt lakók nagyon örülnek, járművüket már nem követi porfelhő, hiszen végre aszfaltos úton közlekedhetnek.

Ebergényi út fejlesztése

Fotók: Pezzetta Umberto

 

