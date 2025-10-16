Zúzalékos, poros útszakasz helyett már aszfaltburkolat – újabb zalaegerszegi utca korszerűsödött (galéria)

Egyre többen költöznek a város peremkerületeibe, zártkertjeibe a gyönyörű környezetet és nem utolsósorban az olcsóbb ingatlanárak miatt. Az önkormányzat ezekre a területekre is figyelmet fordít anyagi lehetőségei szerint, amit ez a már befejezett útfejlesztés is bizonyít az Ebergényi úton, mondta Domján István önkormányzati képviselő.

Útfejlesztés: 650 méter szakasz vált aszfaltossá az Ebergényi úton a Majori út irányába. Képünkön Domján István és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Útfejlesztés: 650 méter vált aszfaltossá

A kivitelezés során a zúzalékos útburkolatot mintegy kétezer négyzetméteren kiegyenlítették. A 650 méternyi, 3 méter szélességű, egysávos útszakasz felújítása során mintegy 200 köbméter mart aszfaltot építettek be. A felújítási munkákat a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte, ismertette az önkormányzati finanszírozású beruházás részleteit Szilasi Gábor képviselő. Kiemelte, az itt lakók nagyon örülnek, járművüket már nem követi porfelhő, hiszen végre aszfaltos úton közlekedhetnek.