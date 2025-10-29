18 perce
NyugdíjaSOKK a boltokban – ne bukjon az élelmiszer utalványon, ismerje a szabályokat!
Sokan már tapasztalták: a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a boltokban nem mindig váltja be a hozzá fűzött reményeket. A hiányos tájékoztatás, a félreértett szabályok és az egyes üzletek saját gyakorlata miatt sokszor csak a vásárlás végén derül ki, mennyi utalvány használható fel ténylegesen. Mire érdemes figyelni, hogy elkerüljük a kasszabotrányt?
Sok nyugdíjas örül ugyan a támogatásnak, de a boltokban gyakran csalódás éri őket az utalványok felhasználása során. A hiányos tájékoztatás és az üzletek eltérő szabályai miatt előfordul, hogy csak részben, vagy nem olyan módon, ahogyan azt elképzelték, tudják beváltani a kupont. Érdemes előre tájékozódni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket a kasszánál.
A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: öröm és gondolkodás egyszerre
Most tartunk nagyjából a felénél annak az időnek, amíg felhasználhatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványaikat. Minden érvényes utalványon jól látszik, hogy annak végső felhasználási ideje 2025. december 31. Rengeteg tapasztalat gyűlt össze, mind a nyugdíjasok, mind pedig a boltok szemszögéből. Míg ez utóbbiak minden marketingfogást bevetettek, hogy náluk használják fel az utalványokat, addig a nyugdíjasok rohama számos problémát felvetett a szabályok kapcsán.
Baranya vármegyei hírportálunk adta hírül azt az olvasói levelet, melyben arról panaszkodik valaki, hogy több utalvánnyal szeretett volna fizetni a kasszánál, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.
Ugyan a Magyar Államkincstár oldalán szerepel, hogy egy vásárlás során több utalvány is felhasználható (pl. egy 1000 Ft és egy 5000 Ft értékű), ám az üzletek belső szabályzata behatárolja, hogy ezért milyen jutalomban részesítik a vásárlót.
Egyedül az Auchan talált ki egy olyan rendszert, melyben ha legalább egy nyugdíjas élelmiszer-utalványt felhasználnak, a végösszeg 10 százalékának megfelelő – maximum 3 000 forintnyi – Bizalompontot írnak jóvá a Bizalomkártyán. Ez tíz vásárlási alkalommal összesen akár 30 ezer forint értékű pontot jelenthet, amely később egy összegben is levásárolható. Így a 30 ezer forint értékű utalvány gondos felhasználásával összesen akár 60 ezer forint értékben lehet vásárolni az üzleteikben.
Mire figyeljünk az utalványok beváltása során?
Jobb kérdezni előbb, hogy elmaradjon a meglepetés
A legkézenfekvőbb és legegyszerűbb, ha a vásárlás végéhez közeledve megkérdezünk a boltban egy eladót, ha kétségünk támad az utalványainkkal kapcsolatban. Így nem érhet váratlan sokk bennünket a kasszánál.
Hol nem fogadják el egyáltalán a nyugdíjas utalványt?
Olyan üzletekben, ahol a főtevékenység nem élelmiszer-kereskedelem. Azaz a drogériák, elektronikai üzletek, sportboltok, benzinkutak és a vegyes profilú üzletek, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-kereskedelem (pl: vegyeskereskedések) egyikében sem fizethetünk utalvánnyal.
És ha megsérült az utalvány?
Ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány megsérül (pl. elszakad a boríték felbontásakor), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstárhoz kell beküldeni. Ehhez ki kell töltenie a Kincstár honlapján található „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” nyomtatványt, és elküldeni erre a címre: 1139 Budapest, Váci út 71. A Kincstár megvizsgálja az utalványt, és levélben értesíti az eredményről a kérelmezőt. Ha a biztonsági jelek rendben vannak, a Kincstár ugyanakkora értékben (de csak 1.000 forintos címletekben) új utalványt küld postán, arra a címre, amely a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.
Mit tehetek, ha a bolt nem fogadja el az utalványt?
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány felhasználásakor az élelmiszert árusító ellenőrzi a nyugdíjas élelmiszer-utalvány tartalmi és formai elemeit, és csak a megfelelő nyugdíjas élelmiszer-utalványt fogadja el. Ha az élelmiszert árusító nem fogadja el az utalványt annak ellenére, hogy a vonatkozó kormányrendelet hatálya alá tartozik, a fogyasztó a helyszínen panaszt tehet, majd annak elutasítása esetén fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, azaz a területileg illetékes kormányhivatalhoz.
Ne feledjük: a nyugdíjas élelmiszer-utalvány hasznos támogatás, de csak akkor éri el a célját, ha tudatosan és előre tájékozódva használjuk fel. Érdemes mindig érdeklődni a boltban, ellenőrizni az utalvány állapotát, és szükség esetén a megfelelő hatósághoz fordulni, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés a kasszánál.