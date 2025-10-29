NyugdíjaSOKK a boltokban – ne bukjon az élelmiszer utalványon, ismerje a szabályokat!

Sok nyugdíjas örül ugyan a támogatásnak, de a boltokban gyakran csalódás éri őket az utalványok felhasználása során. A hiányos tájékoztatás és az üzletek eltérő szabályai miatt előfordul, hogy csak részben, vagy nem olyan módon, ahogyan azt elképzelték, tudják beváltani a kupont. Érdemes előre tájékozódni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket a kasszánál.

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: öröm és gondolkodás egyszerre

Most tartunk nagyjából a felénél annak az időnek, amíg felhasználhatják a nyugdíjasok élelmiszer-utalványaikat. Minden érvényes utalványon jól látszik, hogy annak végső felhasználási ideje 2025. december 31. Rengeteg tapasztalat gyűlt össze, mind a nyugdíjasok, mind pedig a boltok szemszögéből. Míg ez utóbbiak minden marketingfogást bevetettek, hogy náluk használják fel az utalványokat, addig a nyugdíjasok rohama számos problémát felvetett a szabályok kapcsán.

Baranya vármegyei hírportálunk adta hírül azt az olvasói levelet, melyben arról panaszkodik valaki, hogy több utalvánnyal szeretett volna fizetni a kasszánál, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.

Ugyan a Magyar Államkincstár oldalán szerepel, hogy egy vásárlás során több utalvány is felhasználható (pl. egy 1000 Ft és egy 5000 Ft értékű), ám az üzletek belső szabályzata behatárolja, hogy ezért milyen jutalomban részesítik a vásárlót.

Egyedül az Auchan talált ki egy olyan rendszert, melyben ha legalább egy nyugdíjas élelmiszer-utalványt felhasználnak, a végösszeg 10 százalékának megfelelő – maximum 3 000 forintnyi – Bizalompontot írnak jóvá a Bizalomkártyán. Ez tíz vásárlási alkalommal összesen akár 30 ezer forint értékű pontot jelenthet, amely később egy összegben is levásárolható. Így a 30 ezer forint értékű utalvány gondos felhasználásával összesen akár 60 ezer forint értékben lehet vásárolni az üzleteikben.

Mire figyeljünk az utalványok beváltása során?

Jobb kérdezni előbb, hogy elmaradjon a meglepetés