1 órája
Lelkes munkatársakkal nyitott üzletet egy multi a zalai városban (galéria, videó)
A csütörtöki nap, mivel piacnap, mindig nyüzsgést hoz Zalaszentgrót életébe, de egy régóta várt eseménnyel is megörvendeztette a helyieket. Október 30-án megnyílt az új Spar a Kossuth Lajos utcában, a város Türje felőli oldalán. Az új kereskedelmi üzlettel bővült a helyben elérhető kínálat.
Lapunkban augusztusban számoltunk be arról, hogy az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg az új Spar a régi vasúti Coop-bolt helyén. A késést nem bánják helyiek, egy a lényeg, hogy végre kinyitott, vélekedett Németh Ádám. Mint mondta, ez az érdeklődésen is látszik, mert folyamatosan érkeznek a vásárlók.
Új Spar: mindenki örül az új lehetőségnek
Zalaszentgróton ez idáig csak egy multi működött. A Penny a város másik bevezető útja környékén található, de nagyon messze ettől a városrésztől, vélekedtek többen. A két utcával odébb lakó Kovács Lajos és Kovács Lajosné elmondták, nekik nagyon közel van az új bolt, amelynek fiatal, idős egyaránt örül a környéken. Minden multinak, így a Pennynek, a Sümegen lévő Lidlnek és a Sparnak hasonló, de több szempontból más a termékkínálata, ami a vásárlók számára bővíti a választási lehetőséget. S ha még az árak is elfogadhatóak, nekik megfelel az újonnan nyílt Spar, mondták.
Termékválasztéka és árai ugyanaz, mint máshol
Az új Spar 700 négyzetméter alapterületen épült fel. Mi is körülnéztünk benne. Egy eladótól a kínálat felől érdeklődve azt a választ kaptuk: „azért vagyunk, hogy a vásárlók kedvére tegyünk.” S valóban, minden minőségi termék, ami az üzletlánctól megszokott, kapható. Egyébiránt olyan árakon, mint máshol. A zalaszentgróti Sparban három pénztárnál lehet fizetni, önkiszolgáló kassza nincs. November 5-ig az aktuális heti akciókkal várják a vásárlókat. Az új üzletnek a környékbeli falvakban is élők is örülnek, mert sokat javít az ellátáson.
Megnyílt a Spar üzlete ZalaszentgrótonFotók: Antal Lívia