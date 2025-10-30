október 30., csütörtök

Sokat javít az ellátáson

1 órája

Lelkes munkatársakkal nyitott üzletet egy multi a zalai városban (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Zalaszentgrót#Spar#megnyílt

A csütörtöki nap, mivel piacnap, mindig nyüzsgést hoz Zalaszentgrót életébe, de egy régóta várt eseménnyel is megörvendeztette a helyieket. Október 30-án megnyílt az új Spar a Kossuth Lajos utcában, a város Türje felőli oldalán. Az új kereskedelmi üzlettel bővült a helyben elérhető kínálat.

Antal Lívia

Lapunkban augusztusban számoltunk be arról, hogy az eredeti tervek szerint 2024 januárjában nyílt volna meg az új Spar a régi vasúti Coop-bolt helyén. A késést nem bánják helyiek, egy a lényeg, hogy végre kinyitott, vélekedett Németh Ádám. Mint mondta, ez az érdeklődésen is látszik, mert folyamatosan érkeznek a vásárlók. 

Megnyílt az új Spar Zalaszentgróton.
Megnyílt az új Spar Zalaszentgróton. Az áruválasztékra nem lehet panasz, minden kapható, mint a kereskedelmi lánc más boltjaiban.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Új Spar: mindenki örül az új lehetőségnek

Zalaszentgróton ez idáig csak egy multi működött. A Penny a város másik bevezető útja környékén található, de nagyon messze ettől a városrésztől, vélekedtek többen. A két utcával odébb lakó Kovács Lajos és Kovács Lajosné elmondták, nekik nagyon közel van az új bolt, amelynek fiatal, idős egyaránt örül a környéken. Minden multinak, így a Pennynek, a Sümegen lévő Lidlnek és a Sparnak hasonló, de több szempontból más a termékkínálata, ami a vásárlók számára bővíti a választási lehetőséget. S ha még az árak is elfogadhatóak, nekik megfelel az újonnan nyílt Spar, mondták.

Megnyílt az új Spar Zalaszentgróton.
Október 30-án nyitott ki az új Spar Zalaszentgróton, amit már régóta vártak a városban és a környékén élők.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Termékválasztéka és árai ugyanaz, mint máshol

Az új Spar 700 négyzetméter alapterületen épült fel. Mi is körülnéztünk benne. Egy eladótól a kínálat felől érdeklődve azt a választ kaptuk: „azért vagyunk, hogy a vásárlók kedvére tegyünk.” S valóban, minden minőségi termék, ami az üzletlánctól megszokott, kapható. Egyébiránt olyan árakon, mint máshol. A zalaszentgróti Sparban három pénztárnál lehet fizetni, önkiszolgáló kassza nincs. November 5-ig az aktuális heti akciókkal várják a vásárlókat. Az új üzletnek a környékbeli falvakban is élők is örülnek, mert sokat javít az ellátáson.

Nézze meg a nyitás napján készült fotóinkat és videónkat:

Megnyílt a Spar üzlete Zalaszentgróton

Fotók: Antal Lívia

 

 

