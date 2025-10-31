Forgalmas helyen létesültek új parkolók Zalaegerszegen – januártól más lesz a parkolás rendje is (galéria, videó)

Az új parkolók létesítéséről Németh Gábor és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselők tartott sajtótájékoztatót a helyszínen pénteken, amelyen a díjövezetek 2026. január elsejével életbe lépő változásairól is szó esett.

Új parkolók Zalaegerszegen, a Jákum utcában: 13 autó számára létesült várakozóhely a piac mellett. Böjte Sándor Zsolt és Németh Gábor önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Új parkolók: december végéig a 4. díjövezetbe tartoznak

A piac nagyon népszerű, egyre többen vásárolnak itt, ezért fontos, hogy legyen elegendő parkolóhely. Ennek érdekében már több bővítésre került sor a Jákum utcában, ahol most 13 autó számára zúzalékos parkolóhelyet alakítottak ki. Németh Gábor elmondta, hogy az önkormányzati ingatlanon két régi épület elbontásával közel 600 négyzetméteres területet nyertek ehhez. Az új parkolóhelyek a 4. díjövezetbe tartoznak az év végéig. A legközelebbi fizetőautomata a Jákum és a Szeglet utca sarkán található.

Így változik jövőre a parkolás Zalaegerszegen

Németh Gábor önkormányzati képviselő felidézte, hogy az októberi közgyűlésen módosították a parkolókról szóló rendeletet. E szerint 2026. január elsejétől az eddigi négy díjövezet helyett csupán kettő lesz a városban. Ezen felül változik a fizető parkolás ideje. Január elsejével 6.30 helyett 8 órától 18 óráig kell fizetni a parkolásért Zalaegerszegen.

Egyre több autó, egyre több parkoló kell

Egyre nő a járműforgalom városban, és évente 5 százalékkal növekszik az autók száma. 1998-ban még csak 16 ezer, 2025-ben pedig már 36 ezer autó jut 22 ezer háztartásra. A helyiek mellett napi szinten mintegy 15 ezer autó jön be vidékről a városba. A forgalom főleg az ünnepi időszakokban nő meg, mint most, mindenszentek előtt, ami még inkább megnehezíti a piac környékén a parkolást. Az önkormányzat folyamatosan keresi a bővítés lehetőségét. A 13 új parkolóhely minden bizonnyal könnyebbséget jelent majd a piacnál, vélekedett Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő.