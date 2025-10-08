Lőttek a trükkös trappistáknak – ezeket a sajtokat már nem hívhatjuk így

A Tej Terméktanács közleményében leírja, hogy megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv Trappista sajtra vonatkozó fejezete, amely a gyártók számára biztonságot jelenthet a jövőben.

Lőttek a trükkös trappistáknak – az új rendelet egyértelműen meghatározza, mitől valódi a Trappista sajt.

A magyar fogyasztók a Trappista nevet keresik a hűtőpultban

2025 októberében ugyanis hatályba lépett a 43/2025. (X. 2.) AM rendelet, amely a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó részeit módosítja, és ezáltal részletes előírásokat vezet be a Trappista sajt elnevezése, gyártása és a jelölés tekintetében.

Mint írják, „a Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott azon aggodalmának, hogy pl. Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból több ezer tonnányi – náluk kevésbé elterjedt, alig ismert – Trappista sajt érkezik Magyarországra úgy, hogy az érintett külföldi tejfeldolgozók nem is gyártanak Trappistát. A sajtok nevének védelme nem csupán jogi kérdés, hanem a minőség, a hagyományok, a fogyasztói bizalom megóvásának, valamint a magyar gazdaság erősítésének kulcsfontosságú eleme is.”

A hazai gyártású Trappista sajt hagyományosan korong alakú, ahogy ez mostantól már jogszabályban is rögzített, ezért a hasáb alakú Trappista sajt – melynek döntő többsége import eredetű – kizárólag szeletelt vagy reszelt formában, valamint több összetevőből álló élelmiszer alapanyagaként lesz majd csak forgalomba hozható.

Nem Pista, nem trappol: a Trappista szó eredete

A Trappista sajt neve a trappista szerzetesrendhez (a ciszterciek szigorú ága) kötődik. A rend tagjai már a 18. századtól készítettek sajtot, főleg Franciaországban, és onnan terjedt el a technológia Belgiumba, Hollandiába, majd Közép-Európába.

A belföldi gyártású Trappista sajt kizárólag korong alakú lehet. A jellemzően külföldön készült hasáb formájú, szeletelt vagy reszelt kiszerelésű, valamint több összetevőből álló sajtok, csupán élelmiszer-alapanyagaként kerülhetnek csupán forgalomba.

A legenda szerint a magyar elnevezés az 1890-es években honosodott meg, amikor bencés szerzetesek hozták be a készítés tudományát hazánkba (egyes források szerint Bakonybél és Pannonhalma környékén).

Zalában is a vásárlói igények szerint árulják a sajtokat

A Míves Tejmanufaktúra Eszteregnyén, Dél-Zalában működő családi vállalkozás. Burján Emese sajtkészítő elmondja, ők sosem készítettek Trappista sajtot, mert nem ebben látták a kézműves értéket. – „Mi, mint kézműves manufaktúra, Trappista sajtot nem készítünk. Magyarországon ebből a sajtféléből bőséges a választék, és nagy hagyománya van, mi eleve nem is törekedtünk arra, hogy ilyen típusú sajtot gyártsunk. A nagy munkaigényű, gondos, kézi munkát igénylő sajtok előállítása számunkra sokkal fontosabb, és a vásárlóink is inkább ezek miatt ragaszkodnak hozzánk” – mondta.