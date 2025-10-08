42 perce
Lőttek a trükkös trappistáknak – ezeket a sajtokat már nem hívhatjuk így
Lőttek a trükkös trappistáknak – az új rendelet egyértelműen meghatározza, mitől valódi a Trappista sajt. A zalai kézműves sajtkészítők szerint ez végre a minőséget helyezi előtérbe, míg a bolti tapasztalatok azt mutatják: a vásárlók is értékelik, ha tudják, milyan Trappista sajtot kapnak a pénzükért.
A Tej Terméktanács közleményében leírja, hogy megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv Trappista sajtra vonatkozó fejezete, amely a gyártók számára biztonságot jelenthet a jövőben.
A magyar fogyasztók a Trappista nevet keresik a hűtőpultban
2025 októberében ugyanis hatályba lépett a 43/2025. (X. 2.) AM rendelet, amely a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó részeit módosítja, és ezáltal részletes előírásokat vezet be a Trappista sajt elnevezése, gyártása és a jelölés tekintetében.
Mint írják, „a Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott azon aggodalmának, hogy pl. Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból több ezer tonnányi – náluk kevésbé elterjedt, alig ismert – Trappista sajt érkezik Magyarországra úgy, hogy az érintett külföldi tejfeldolgozók nem is gyártanak Trappistát. A sajtok nevének védelme nem csupán jogi kérdés, hanem a minőség, a hagyományok, a fogyasztói bizalom megóvásának, valamint a magyar gazdaság erősítésének kulcsfontosságú eleme is.”
A hazai gyártású Trappista sajt hagyományosan korong alakú, ahogy ez mostantól már jogszabályban is rögzített, ezért a hasáb alakú Trappista sajt – melynek döntő többsége import eredetű – kizárólag szeletelt vagy reszelt formában, valamint több összetevőből álló élelmiszer alapanyagaként lesz majd csak forgalomba hozható.
Nem Pista, nem trappol: a Trappista szó eredete
A Trappista sajt neve a trappista szerzetesrendhez (a ciszterciek szigorú ága) kötődik. A rend tagjai már a 18. századtól készítettek sajtot, főleg Franciaországban, és onnan terjedt el a technológia Belgiumba, Hollandiába, majd Közép-Európába.
A legenda szerint a magyar elnevezés az 1890-es években honosodott meg, amikor bencés szerzetesek hozták be a készítés tudományát hazánkba (egyes források szerint Bakonybél és Pannonhalma környékén).
Zalában is a vásárlói igények szerint árulják a sajtokat
A Míves Tejmanufaktúra Eszteregnyén, Dél-Zalában működő családi vállalkozás. Burján Emese sajtkészítő elmondja, ők sosem készítettek Trappista sajtot, mert nem ebben látták a kézműves értéket. – „Mi, mint kézműves manufaktúra, Trappista sajtot nem készítünk. Magyarországon ebből a sajtféléből bőséges a választék, és nagy hagyománya van, mi eleve nem is törekedtünk arra, hogy ilyen típusú sajtot gyártsunk. A nagy munkaigényű, gondos, kézi munkát igénylő sajtok előállítása számunkra sokkal fontosabb, és a vásárlóink is inkább ezek miatt ragaszkodnak hozzánk” – mondta.
Szakmailag helyesli a most megszületett szabályozást, mert szerinte végre világos kereteket ad a Trappista név használatának. – „Az, hogy kellően behatárolt lett a Trappista, nagyon jó döntés. Franciaországban például több mint kétezer regisztrált sajtféle van, mind jól körülhatárolható, forma és íz szerint is. Ha egy boltban vásárolok, jól látom, hogy több olyan ‘Trappista’ is van a polcon, ami nem üti meg a minőséget” – tette hozzá.
Más szempontból látja a helyzetet a Bakon működő Spar üzlet vezetője, aki a mindennapi vásárlói igényeket tapasztalja. Mint mondta, többféle Trappista sajtot is árulnak – a Spar saját márkája mellett Mizo és Tolle termékek is megtalálhatók a hűtőpultban.
„A tömb formában érkező Trappista eddig leginkább akcióban volt vásárolható nálunk. A vásárlók a kerek és a tömbformájú sajtokat nem nagyon különböztetik meg, mert mi felszeletelve áruljuk, így a forma számukra nem lényeges. Ezeket a kisebb csomagokat szívesen viszik, és általában mindegy, melyik típusból vágtuk le – mindet szeretik, amin a Trappista nevet olvassák” – fogalmazott.
Minőség a sajtpiacon is
A most életbe lépett szabályozás a fogyasztók és a hazai sajtkészítők védelmét is szolgálja: a cél, hogy a jól ismert Trappista név valóban azt a minőséget jelölje, amelyhez évtizedek óta kötődik. A zalai sajtmanufaktúrák és boltok szerint ez a változás hosszú távon segíthet abban, hogy a magyar sajtpiac tisztább és átláthatóbb legyen – ahol a minőség újra rangot kap.