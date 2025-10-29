A szomszédban befejezték a szőlőkabóca elleni légi permetezést - de Zalában el se kezdték a Nébih híre szerint

A szomszéd vármegyében több mint 2000 hektárnyi területet érintett a szőlőkabóca elleni őszi légi permetezés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elrendelt védekezés célja a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó grapevine flavescence dorée (FD) fitoplazma terjedésének visszaszorítása volt. A betegség elleni védekezésben a megelőző intézkedések továbbra is kulcsfontosságúak. Ezek közé tartozik a fertőzött tőkék és a tél végi nyesedék megsemmisítése, a nyugalmi időszakban engedélyezett készítményekkel történő permetezés és az ellenőrzött szaporítóanyag ültetése - olvasható a Nébih friss közleményében.

A szőlőkabóca által terjesztett betegség visszaszorítása volt a cél a somogyi októberi permetezéssel

Mint írják, a helikopterrel történő hagyományos légi permetezés a szakirányítók (növényorvosok) és a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével valósult meg. A permetezések ütemezését a termőhely sajátosságai és az időjárási viszonyok határozták meg, így a legsúlyosabban fertőzött Somogy és Zala vármegyébe tervezett intézkedésből végül előbbi valósulhatott meg. Somogy vármegyében október 9-14. között több mint 2000 hektárnyi területen permeteztek a betegséget terjesztő kabóca ellen.

A megelőzés fontos a szőlőkabóca elleni védekezésben

A Nébih tanácsokat is megfogalmazott a gazdáknak. Eszerint a szőlőkabóca tojás alakban telel a másodéves szőlővesszők kéregrepedéseiben, így fennmaradhat a tél végi metszéssel eltávolított vesszőkön is. A tojások ellen olajtartalmú szerekkel nyugalmi időszakban is permetezni ajánlott. Fontos továbbá az egészséges és ellenőrzött szaporítóanyag ültetése, mert nagy távolságokra elsősorban fertőzött oltvánnyal terjedhet a betegség. Ültetéskor csak hatóság által ellenőrzött, növényútlevéllel kombinált hatósági címkével ellátott szaporítóanyagot alkalmazzanak a termelők. Az ültetvényeket és környékét érdemes megtisztítani az erdei iszalagtól és a fitoplazma egyéb vadgazdanövényeitől, valamint felszámolni az elhanyagolt szőlőterületeket.

A témával az elmúlt hónapokban több cikkben foglalkoztunk hírportálunkon. Írtunk az idei szüret tanulságairól, az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség elleni védekezés módszereiről, és összefoglaló anyagban azt is bemutattuk, hogy a hatékony hatósági küzdelem Zalában kezdődött. A szőlőket érintő idei drámai helyzetről már augusztusban hírt adtunk.

