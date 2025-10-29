október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több mint 2000 hektár Somogyban

1 órája

A szomszédban befejezték a szőlőkabóca elleni légi permetezést - de Zalában el se kezdték a Nébih híre szerint

Címkék#Nébih#permetezés#szőlőkabóca

Honlapján számolt be a Nébih arról, hogy Somogyban lezajlott a légi védekezés a szőlőket sújtó fitoplazma-betegség terjedésének megakadályozása érdekében. A szőlőkabóca elleni védekezésben a megelőzés is kulcsfontosságú.

Zaol.hu
A szomszédban befejezték a szőlőkabóca elleni légi permetezést - de Zalában el se kezdték a Nébih híre szerint

Somogyban több mint 2000 hektárnyi területen permeteztek a kabóca ellen

Forrás: nebih.hu

A szomszéd vármegyében több mint 2000 hektárnyi területet érintett a szőlőkabóca elleni őszi légi permetezés. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elrendelt védekezés célja a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó grapevine flavescence dorée (FD) fitoplazma terjedésének visszaszorítása volt. A betegség elleni védekezésben a megelőző intézkedések továbbra is kulcsfontosságúak. Ezek közé tartozik a fertőzött tőkék és a tél végi nyesedék megsemmisítése, a nyugalmi időszakban engedélyezett készítményekkel történő permetezés és az ellenőrzött szaporítóanyag ültetése - olvasható a Nébih friss közleményében.

Szőlőkabóca elleni védekezés: több mint 2000 hektáron permeteztek Somogyban
A szőlőkabóca által terjesztett betegség visszaszorítása volt a cél a somogyi októberi permetezéssel 
Forrás: nebih.hu

Mint írják, a helikopterrel történő hagyományos légi permetezés a szakirányítók (növényorvosok) és a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével valósult meg. A permetezések ütemezését a termőhely sajátosságai és az időjárási viszonyok határozták meg, így a legsúlyosabban fertőzött Somogy és Zala vármegyébe tervezett intézkedésből végül előbbi valósulhatott meg. Somogy vármegyében október 9-14. között több mint 2000 hektárnyi területen permeteztek a betegséget terjesztő kabóca ellen.

A megelőzés fontos a szőlőkabóca elleni védekezésben

A Nébih tanácsokat is megfogalmazott a gazdáknak. Eszerint a szőlőkabóca tojás alakban telel a másodéves szőlővesszők kéregrepedéseiben, így fennmaradhat a tél végi metszéssel eltávolított vesszőkön is. A tojások ellen olajtartalmú szerekkel nyugalmi időszakban is permetezni ajánlott. Fontos továbbá az egészséges és ellenőrzött szaporítóanyag ültetése, mert nagy távolságokra elsősorban fertőzött oltvánnyal terjedhet a betegség. Ültetéskor csak hatóság által ellenőrzött, növényútlevéllel kombinált hatósági címkével ellátott szaporítóanyagot alkalmazzanak a termelők. Az ültetvényeket és környékét érdemes megtisztítani az erdei iszalagtól és a fitoplazma egyéb vadgazdanövényeitől, valamint felszámolni az elhanyagolt szőlőterületeket.

A témával az elmúlt hónapokban több cikkben foglalkoztunk hírportálunkon. Írtunk az idei szüret tanulságairól, az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség elleni védekezés módszereiről, és összefoglaló anyagban azt is bemutattuk, hogy a hatékony hatósági küzdelem Zalában kezdődött. A szőlőket érintő idei drámai helyzetről már augusztusban hírt adtunk

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu