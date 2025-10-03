1 órája
Fontos bejelentéseket tett Zalaegerszegen Szijjártó Péter: az autóipari forradalom legnagyobb nyerteséről beszélt a miniszter
A kormány gazdasági semlegességi stratégiája az autóipari forradalom egyik legnagyobb nyertesévé tette Magyarországot. Hazánk az ágazat teljes értékláncának otthonává vált a gyártástól a technológiafejlesztésen át a kutatás-fejlesztésig – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen.
A magyar autóipar helyzetéről a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége által a ZalaZone Járműipari Tesztpálya konferenciatermében szervezett járműipari konferencián fejtette ki gondolatait Szijjártó Péter. Mint mondta, globális autóipari technológiai forradalom zajlik, amely nyertesekre és vesztesekre osztja fel a világot. Ahhoz, hogy Magyarország nagyot nyerjen, nem szabad követő üzemmódban haladni, sokkal inkább ott kell lennünk az élmezőnyben kell haladnunk, szögezte le.
Szijjártó Péter: bizonyítottan bevált a gazdasági semlegességi stratégia
Mint fogalmazott, ez a célkitűzés akkor reális, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket a globális vállalati munkamegosztáshoz, vagyis a keleti és nyugati vállalatok együttműködése nálunk legyen a legzavartalanabb. A gazdasági semlegességi stratégia bevált, ami bizonyítottan az autóipari változások nagy nyertesévé tette Magyarországot, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.
Az autóipar teljes értéklánca Magyarországon van
Magyarország az autóipari változásokat kiszolgáló, új termelő kapacitások tekintetében is a legnagyobb nyertesek közé tartozik, hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve: "Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el.”
Számos nagy nemzetközi autóipari szereplő hazánkban hozta létre globális elektromobilitási stratégiájának központját. Ennek köszönhetően Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig. Hazánk egyike a világon annak a három országnak, ahol mindhárom prémium német autómárkának gyára van. Abban pedig egyedülálló, hogy a világ tíz legnagyobb keleti elektromosakkumulátor-gyártója közül öt jelen van Magyarországon, egyik közülük a világpiac vezetője, sorolta a tárcavezető.
6600 milliárd forintnyi autóipari beruházás
Szijjártó Péter kiemelte, a kormány a HIPA-n keresztül
- az elmúlt tizenegy év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást,
- összesen 840 milliárd forint értékben.
- Ennek köszönhetően 6600 milliárd forintnyi beruházás
- és 64 ezer új munkahely jött létre.
Ennek eredményeképpen tíz év alatt a magyar autóipar termelési értéke mintegy 3,5-szeresére nőtt. 2022-ben először érte el a 10 ezer milliárd forintos üvegplafont. 2023-ban és 2024-ben 13 ezer milliárd forint fölé emelkedett a termelési érték. Mint jelezte, a most zajló autóipari nagyberuházások egy jelentős része már a végéhez közeledik. „És ennek következtében bekerülünk abba a szűk európai elitklubba, ahol évente több mint egymillió autó előállítására képesek”, jegyezte meg.
Itt tartanak a hazai autóipari nagyberuházások
Szijjártó Péter elmondta, a Suzuki éppen most fejezte be esztergomi gyárának igazi okosgyárrá alakítását. Győrben az Audi jövő tavasszal kezdi meg az új generációs motorok gyártását, emellett másfél milliárdos képzési programot indított a kormánnyal együttműködésben. A Stellantis az egykori Opel-gyárban, Szentgotthárdon, a kapacitásbővítő beruházásnak köszönhetően, a hagyományos meghajtás mellett az elektromos motorok gyártására is lehetőség nyílik, ráadásul számos kutatás-fejlesztési és tesztelési kapacitás is ideköltözött.
A Mercedes hamarosan befejezi az építkezést, amelynek nyomán Magyarország legnagyobb autógyára jön létre Kecskeméten. A BYD legkésőbb jövő év elején megkezdi a termelést, és Budapesten mérnöki és fejlesztőközpontot hoz létre. A legfrissebb örömhír pedig az, hogy nemrég átadták Debrecenben a BMW üzemét, ahol tisztán elektromos meghajtású autókat gyártanak. A világ legmodernebb vállalatai a világ legmodernebb technológiájával a világ legmodernebb termékeit állítják elő hazánkban, összegzett Szijjártó Péter.
Ezt olvasta már?
Újabb zalaegerszegi nagyberuházás: 3,7 milliárdból épít központot a Rheinmetall