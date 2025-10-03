Fontos bejelentéseket tett Zalaegerszegen Szijjártó Péter: az autóipari forradalom legnagyobb nyerteséről beszélt a miniszter

A magyar autóipar helyzetéről a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége által a ZalaZone Járműipari Tesztpálya konferenciatermében szervezett járműipari konferencián fejtette ki gondolatait Szijjártó Péter. Mint mondta, globális autóipari technológiai forradalom zajlik, amely nyertesekre és vesztesekre osztja fel a világot. Ahhoz, hogy Magyarország nagyot nyerjen, nem szabad követő üzemmódban haladni, sokkal inkább ott kell lennünk az élmezőnyben kell haladnunk, szögezte le.

Magyarország az autóipar teljes értékláncának otthonává vált a gyártástól a technológiafejlesztésen át a kutatás-fejlesztésig. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetsége járműipari konferenciáján vett részt Zalaegerszegen.

Fotó: Seres Péter

Szijjártó Péter: bizonyítottan bevált a gazdasági semlegességi stratégia

Mint fogalmazott, ez a célkitűzés akkor reális, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket a globális vállalati munkamegosztáshoz, vagyis a keleti és nyugati vállalatok együttműködése nálunk legyen a legzavartalanabb. A gazdasági semlegességi stratégia bevált, ami bizonyítottan az autóipari változások nagy nyertesévé tette Magyarországot, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Az autóipar teljes értéklánca Magyarországon van

Magyarország az autóipari változásokat kiszolgáló, új termelő kapacitások tekintetében is a legnagyobb nyertesek közé tartozik, hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve: "Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el.”

Számos nagy nemzetközi autóipari szereplő hazánkban hozta létre globális elektromobilitási stratégiájának központját. Ennek köszönhetően Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig. Hazánk egyike a világon annak a három országnak, ahol mindhárom prémium német autómárkának gyára van. Abban pedig egyedülálló, hogy a világ tíz legnagyobb keleti elektromosakkumulátor-gyártója közül öt jelen van Magyarországon, egyik közülük a világpiac vezetője, sorolta a tárcavezető.

6600 milliárd forintnyi autóipari beruházás

Szijjártó Péter kiemelte, a kormány a HIPA-n keresztül

az elmúlt tizenegy év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást,

összesen 840 milliárd forint értékben.

Ennek köszönhetően 6600 milliárd forintnyi beruházás

és 64 ezer új munkahely jött létre.

Ennek eredményeképpen tíz év alatt a magyar autóipar termelési értéke mintegy 3,5-szeresére nőtt. 2022-ben először érte el a 10 ezer milliárd forintos üvegplafont. 2023-ban és 2024-ben 13 ezer milliárd forint fölé emelkedett a termelési érték. Mint jelezte, a most zajló autóipari nagyberuházások egy jelentős része már a végéhez közeledik. „És ennek következtében bekerülünk abba a szűk európai elitklubba, ahol évente több mint egymillió autó előállítására képesek”, jegyezte meg.