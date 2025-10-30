Az építési területet nemrég magas fémkerítéssel vették körül, amely előre sejtette, történni fog valami. Az egykori sajtgyár irodaépülete már régóta árválkodott üresen. Egy ideje már teljesen magára hagyva mutatta magát a járókelőknek, hiszen előbb az utcafronti kerítést, majd a gyárkapuval együtt a bejárati épületet bontották el előle.

Az egykori zalaegerszegi sajtgyár irodaépülete is eltűnik, megkezdték bontását.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A sajtgyár irodaépülete: most ez van soron

Lapunkban januárban számoltunk be arról, hogy megválnak a legendás gyár bejáratától. Az irodaépület mögött akkor még állt egy másik épület, ahol már vélhetően a sajtgyártás valamelyik folyamata zajlott. Ezt valamikor a nyár folyamán bontották el. Október 29-én pedig megkezdték a sajtgyár irodaépületének bontását.

72 évig állhatott az irodaépület

A zalaegerszegi tejüzem átalakításával hozták létre az ország egyik legnagyobb sajtkészítő üzemét Zalaegerszegen, amelyet 1953. október 17-én avattak fel. Ez alapján a most bontás alatt álló irodaépület, ha megvolt már akkor, 72 éves. Csak emlék marad, ahogy az egykor messze földön híres ementálit gyártó sajtüzem is, amelynek végleges megszűnését 2021. január végén jelentették be.

A most bontás alatt álló irodaépület az ország egyik legnagyobb sajtkészítő üzemét szolgálta ki, amely majdnem 70 évig működött Zalaegerszegen.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mi lesz a helyén?

Ez még nyitott kérdés. A zalaegerszegi közgyűlés az áprilisi ülésén módosította a településszerkezeti tervet és az építési szabályzatot. Az érintett területek egyike a Platán soron az egy befektetői kör tulajdonában álló volt ruhagyár és tejgyár épülete, az utóbbit ipari helyett kereskedelmi övezetbe sorolják. Ez beszédes a sorsát, hasznosítását illetően.