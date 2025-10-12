Robotok dolgoznak a nagy hírű zalai pályán - a természetet is védi a technológiai fejlesztés

Hanem a jelen a Zala Springs Golf Resortban, Zalacsányban. Zala vármegye híres páratlan természeti szépségeiről: erdők, dombok, tavak és völgyek sokasága ad otthont a gazdag növény- és állatvilágnak. Ez a táj méltán lehet büszkeségünk – nemcsak azoké, akik itt élnek, hanem mindazoké is, akik valaha megfordultak ezen a vidéken. Az értékekre ugyanakkor vigyázni is kell. Egyre többen ismerik fel, hogy a természet megóvása közös felelősségünk, és egyre több helyen születnek olyan döntések, amelyek a jövő nemzedékei számára segítenek megőrizni a környék különleges adottságait.

A Zala Springs Golf Resort ebben a szemléletben élen jár: területén első ütemben 11 Husqvarna robotfűnyíró állt munkába, hogy több mint 200 000 négyzetmétert tartsanak tökéletes állapotban. Olyan technológiai fejlesztésről van szó, amely egyszersmind tudatos lépés a természet védelméért – egy modern megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a táj szépsége érintetlen maradjon.

Robotok dolgoznak a zalacsányi golfpályán - a cél az, hogy a gondozás minél kisebb nyomot hagyjon a környezetben

Forrás: Husqvarna.com

Robotok a golfpályán - új korszak a terület gondozásában

Egy golfpálya fenntartása hatalmas feladat. A pályák tökéletes állapota precíz munkát igényel, de a hagyományos módszereknek ára van: hangos gépek, kipufogógáz, nagy energiafelhasználás. Ez hosszú távon nemcsak a tájat és a környék élővilágát terheli meg, hanem a játékosok élményét is zavarhatja. A Zala Springs Golf Resort azonban más utat választott. A cél az, hogy a gondozás minél kisebb nyomot hagyjon a környezetben. A robotfűnyírók ebben kulcsszerepet játszanak: folyamatosan, ütemezetten dolgoznak, nincs szükség nagyméretű motoros gépekre, és így elkerülhető a károsanyag-kibocsátás és a zajterhelés is.

A robotfűnyírók telepítését és működését Mihályfalvy István robotfűnyíró szakértő, a HQBolt ügyvezetője felügyelte. Elmondása szerint ezek a gépek sokkal többet tudnak, mint amennyit a legtöbben gondolnánk:

- A robotok szenzorokkal figyelik a terepet, felismerik az akadályokat, és önállóan elkerülik az ütközést. Amint az akkumulátoruk merülni kezd, visszatérnek a töltőállomásra, majd folytatják a munkát. Az eredmény: mindig egyenletesen karbantartott pálya, időjárástól függetlenül. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a pálya gondozása szinte láthatatlanul történjen: nincs zaj, nincs füst, nincs vibráció. A vendégek számára a játékuk zavarása nélkül marad fenn a tökéletes pályaminőség - mondta el a szakember.