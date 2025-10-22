Magyarországon is elérhető a RingPay: így működik az érintésmentes fizetőgyűrű

Hogyan is tudnánk a legegyszerűbben elmagyarázni, miként működik a RingPay. A Magyarországon csak pár hónapja elérhető technológia tulajdonképpen egy érintésmentes fizetőgyűrű, ami azt jelenti, hogy vásárláskor nem kell megérintened semmit, elegendő a gyűrűt közel vinni a terminálhoz. A karika kerámiából készül, ami vízálló és karcálló — tehát nem árt neki az időjárás, legyen eső vagy napsütés, nem törik, nem karcolódik és tulajdonképpen bárhova magaddal tudod vinni, hiszen - ahogy egy átlagos gyűrű - ez is az ujjadon pihen.

Kis Virág, a RingPay magyarországi üzletfejlesztési managere mutatta be az érintésmentes fizetőgyűrűt. Fotó: Szakony Attila

RingPay - stílusos, kényelmes és biztonságos

De, hogy miként működik a RingPay, hogyan lehet aktiválni és, hogy mennyibe kerül, arról Kis Virág, a RingPay magyarországi üzletfejlesztési managere beszél, aki történetesen zalai, egészen pontosan nagykanizsai születésű. Mint mondja: 16 évig Londonban élt, ahol egy digitális banknál dolgozott, majd hazaköltözését követően kereste meg a technológiát kifejlesztő Money Carer, hogy segítsen a magyarországi bevezetésben. A RingPay az Egyesült Királyságban és a világ számos pontján bizonyított már, egyre többen használják, hiszen kényelmes és biztonságos fizetési lehetőséget garantál.

Sportolás vagy strandolás közben is használható. Fotó: Szakony Attila

- Nincs benne akkumulátor, a gyűrű az NFC (Near Field Communication) technológián keresztül kommunikál, és az energiaforrást maga az érintett fizetési terminál adja, éppen ezért tölteni sem kell - sorolja a gyűrű előnyeit Kis Virág. - Kompatibilis hazai VISA és MasterCard bankkártyákkal és Revolut-kártyákkal. A RingPay tokenizációt alkalmaz – ebből az következik, hogy a valódi kártyaadatok nem kerülnek ki a gyűrűből.

A gyűri, ami nem szerelmet, hanem kényelmet és biztonságot ígér. Fotó: Szakony Attila

Kiknek lehet hasznos?

- A RingPay eredetileg azoknak készült, akiknek nehézséget okoz a hagyományos kártyahasználat, például idősek, akik nem szeretnek PIN-kódot megjegyezni - említi Kis Virág, majd gyorsan hozzáteszi: mára sokkal szélesebb körben népszerű ez a fizetési modell, az idősebb felhasználók értékelik, hogy nem kell pénztárcát magukkal vinni, míg a fiatalabbak, sportolók, technológia iránt rajongók azért kedvelik, mert "kézhasználat nélkül" fizethetnek stílusosan és praktikus módon. A gyűrű olyan tevékenységek közben is jól használható, amikor a zseb vagy a telefon nem opció, például sportolás vagy strandolás alkalmával.