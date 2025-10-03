október 3., péntek

Célkeresztben a csúcstechnológia

35 perce

Milliárdok a biztonságért – védelmi ipari központot létesít a Rheinmetall Zalaegerszegen

Címkék#Szijjártó Péter#Magyar Honvédség#konferencia

A katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket lát majd el, és nyolcvan munkahelyet teremt a legmagasabban képzett mérnököknek. Szijjártó Péter mondta ezt annak kapcsán, hogy a Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen, 3,7 milliárd forintos beruházással.

Antal Lívia
Szijjártó Péter Zalaegerszegen: a magyar kormány 560 millió támogatást nyújt Rheinmetall védelmi ipari központjának létesítéséhez

Fotó: Seres Peter

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken részt vett a Magyar Járműalkatrész-gyártók Szövetségének 8. alkalommal megrendezett járműipari konferenciáján, amelyet követően a Rheinmetall zalaegerszegi harcjárműgyárába látogatott el. 

Rheinmetall beruházása
Fotó: Seres Péter

Rheinmetall-beruházás, 560 millió forint állami támogatással

Szijjártó Péter bejelentette: a magyar kormány 560 millió forint támogatást nyújt a Rheinmettal 3,7 milliárd forintból létesülő védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központjához. Mint mondta, itt magyar fejlesztőmérnökök, kutatómérnökök, gyártásmérnökök és informatikusok fognak dolgozni a katonai járművek fejlesztésén. Kiemelte, a beruházás a Zrínyi 2026 Nemzeti Haderőfejlesztési Program keretében kitűzött célhoz járul hozzá, miszerint a magyar honvédség modern, s minél nagyobb részben hazai gyártású eszközökkel legyen felszerelve. Hangsúlyozta, a védelmi ipar a legmodernebb iparág, itt igazi csúcstechnológiát kell használni, amely számos lehetőséget jelent a magyar gazdaság más ágazatai számára is. 

Saját termeléssel kell kiszolgálni a Magyar Honvédség igényeit 

A tárcavezető leszögezte: Magyarország immár évek óta az ukrajnai háború árnyékában él, aminek következményeivel nap mint nap szembesülnek, és amelybe nap mint nap próbálják belerángatni. A miniszter kiemelte, a magyar kormány az elejétől fogva a béke oldalán áll, de Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodik, minden a háborúról szól. A békéhez azonban erőre van szükség, és ebben jelentős tény, hogy már sokkal nagyobb mértékben képesek vagyunk kiszolgálni saját termeléssel a Magyar Honvédség igényeit. 

Magasabb szintre emelik a kutatás-fejlesztést 

Paul Walf, a Rheinmetall Hungary Zrt. vezérigazgatója köszönetét fejezte ki a támogatásért. Mint mondta, a védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központ azt szolgálja, hogy kutatás-fejlesztési képességeiket magasabb szintre emeljék. A Rheinmetall zalaegerszegi harcjárműgyárában így a teljes folyamat valósul meg a fejlesztéstől az iparosításon és a gyártáson át a tesztelésig.  

Rheinmetall beruházása
A Rheinmetall összesen 3,7 milliárd forintból építi fel védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központját Zalaegerszegen. Képünkön a beruházásbejelentő ünnepség résztvevői, középen Szijjártó Péter
Fotó: Seres Péter

Meg kell tudni védeni magunkat

Vigh László országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, egyik háborúnak sincsenek győztesei, csak vesztesei vannak. "Magyarország a béke pártján áll, ennek ellenére rendelkeznie azokkal az önvédelmi képességekkel, amelyekkel képes megvédeni a határait, épületeit, polgárait". Kijelentette: a magyar kormány a Rheinmetall beruházásának támogatásával ehhez járul hozzá.

 

