Faltól falig megújult ez a zalaegerszegi utca, de változások történtek a mélyben is

A Püspöki Grácián utca is ékes példája annak az elgondolásnak, hogy először mindig a föld alatti közműveket, utána pedig az útburkolatot tegyék rendbe, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a minapi sajtótájékoztatón. Mint mondta, szintén nóvum, ha már egy utcát felújítanak, akkor azt faltól falig teszik meg.

Zalaegerszegen a Püspöki Grácián utca felújítása is úgy történt, hogy először a közműveket cserélték újra, majd az út- és járdaburkolatot tették rendbe. Bali Zoltán alpolgármester és Balaicz Zoltán polgármester a sajtótájékoztatón.

Fotó: Seres Péter

Püspöki Grácián utca – így történt a felújítása

A 20. század elején kialakult polgári családi házas övezet a város egyik legszebb része, ahol az elmúlt időszakban utcáról utcára haladva valósítottak meg infrastrukturális fejlesztéseket, mondta Bali Zoltán alpolgármester, hozzátéve azt, hogy magánberuházások is történtek. Felidézte, hogy a Püspöki Grácián utca teljes szakaszán még 2023-ban cserélték újra a szennyvíz- és az ivóvízvezetékeket egy KEHOP-projekt keretében. Ezt követően előbb a Gárdonyi és a Dózsa utca közötti szakaszát újították fel, most pedig a Dózsa György és a Jókai Mór utca közötti szakaszát tették rendbe. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe a lakóházak csatornáit is bekötötték, továbbá újra aszfaltozták az utat és a járdát. Hamarosan facsemetéket ültetnek. A beruházást a Kovács Károly városépítő programból finanszírozták.