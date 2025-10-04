21 perce
Ebben az országban már 70 évre emelték a nyugdíjkorhatárt – de mi lesz nálunk?
Öregszik a társadalom, egyre kevesebb a munkaképes fiatalok száma, amely miatt több európai uniós országban úgy döntöttek, hogy tovább kell majd dolgozni. Magyarország a jelenlegi nyugdíjkorhatár kapcsán – ami 65 év – a középmezőnybe tartozik Európában, s nem tervezik emelni.
Cikkünkben a nyugdíjkorhatár emelésének vagy nem emelésének kérdését tekintjük át, összehasonlítva más európai országokkal. Egy kis visszatekintés. Hazánkban 1997. január 1-jével indult el az a folyamat, amikor a női nyugdíjkorhatárt 55-ről 62-re, a férfi nyugdíjkorhatárt pedig 60-ról 62 évre emelték fokozatosan 2009-ig. Ezzel egységessé vált a nemek között a nyugdíjkorhatár Magyarországon, ami 2022 óta 65 év.
Nyugdíjkorhatár: emiatt kell emelni
A nyugdíjkorhatár emelésének célja a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, amelynek hátterében a kedvezőtlen demográfiai helyzet áll a társadalom elöregedése és a csökkenő születésszám következtében. Egyre több az idős, a nyugdíjas, egyre kevesebb a fiatal, az aktív kereső, ami felborítja az egyensúlyt, mert folyamatosan nő az eltartottak aránya.
Nyugdíjkorhatár – 67 év lesz?
Magyarországon 65 év a nyugdíjkorhatár, így jövőre, 2026-ban azok mehetnek nyugdíjba, akik 1961-ben születtek. A Pénzcentrum azt írja, hogy 2026-ban és 2027-ben előreláthatólag nem emelik, később azonban nem kizárható, hogy fokozatosan 67 évre emelik hazánkban. A társadalom elöregedése Európában is gond, ezért már több európai uniós országban megkongatták a vészharangot. Emelések várhatók és vannak országok, ahol már most 67 év a nyugdíjkorhatár.
Nyugdíjkorhatár Európában – ezek az országokban már most 67 év
Az Európai Unió elvárja, hogy a tagállamok biztosítsák nyugdíjrendszerük költségvetési fenntarthatóságát, azaz a nyugdíjak finanszírozhatóságát. A tagállamokban nem egyforma a nyugdíjkorhatár, emellett több európai országban különbséget tesznek a férfiak és a nők között, illetve az emelések ütemezése is eltérő. A Pénzcentrum készített erről egy tájékoztató jellegű kimutatást, mely szerint Dániában, Görögországban, Hollandiában, Izlandon, Norvégiában és Olaszországban már most 67 év a nyugdíjkorhatár nőknek, férfiaknak egyaránt.
Nemek közti különbségek és tervezett emelések
Ausztriában a férfiaknál 65, nőknél 60,5 év a nyugdíjkorhatár (utóbbi fokozatosan 65 évre emelkedik); Horvátországban a férfiaknál 65 év, a nőknél 63,5 év; Lengyelországban a nőknél 60 év, férfiaknál viszont 65 év; Németországban a nőknél és férfiaknál egyaránt 65 év + 7 hónap (tervezetten 67 éves korig emelik). Svájcban nők esetében 64 év, míg a férfiaknál 65 év nyugdíjkorhatár. Ukrajnában a legalacsonyabb, ahol a nők és férfiak 60 évesen mehetnek nyugdíjba.
Ahol 70 év lesz
Az eddigi legmagasabb nyugdíjkorhatár emeléstervezetet a dán parlament fogadta el Európában, amit 2040-re 70 év lesz. A születéskor várható élettartamhoz igazított és ötévente felülvizsgált nyugdíjkorhatár 2030-ban 68 év, 2035-ben pedig 69 év lesz Dániában.
Zalában sok idős él
Zala Békés mellett az egyik vármegye, ahol a legtöbb idős él hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal 2022-es népszámlálásának adatai szerint Zala vármegyében a 65 éves vagy annál idősebb lakosság aránya 24,2% volt. A 260 800 fős becsült vármegyei lakosságszámmal számolva, a 65 év felettiek száma körülbelül 63 114 fő volt.
Hazánkban így lehet nyugdíjba vonulni
Öregségi nyugdíjra vagyunk jogosultak, ha rendelkezünk elegendő munkában eltöltött (úgynevezett szolgálati) idővel és elérjük a nyugdíjkorhatárt (ez 2025-ben 65 év). A nyugdíjkorhatárról és a nyugdíjba vonulás feltételeiről részletes tájékoztatást ad a Nyugdijmaskeppen.hu.
Magyarország kormánya prioritásként kezeli az idősek megbecsülését, életkörülményeik javítását.
- Minden nyugdíjas kap 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amit 2025. december 31-ig lehet felhasználni.
- Novemberben 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjat, méghozzá visszamenőleges hatállyal januártól. Ez az összeg a novemberi-decemberi nyugdíjjal együtt érkezik.