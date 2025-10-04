Cikkünkben a nyugdíjkorhatár emelésének vagy nem emelésének kérdését tekintjük át, összehasonlítva más európai országokkal. Egy kis visszatekintés. Hazánkban 1997. január 1-jével indult el az a folyamat, amikor a női nyugdíjkorhatárt 55-ről 62-re, a férfi nyugdíjkorhatárt pedig 60-ról 62 évre emelték fokozatosan 2009-ig. Ezzel egységessé vált a nemek között a nyugdíjkorhatár Magyarországon, ami 2022 óta 65 év.

Nyugdíjkorhatár: Magyarországon jelenleg 65 év, s nem tervezik emelni

Nyugdíjkorhatár: emiatt kell emelni

A nyugdíjkorhatár emelésének célja a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, amelynek hátterében a kedvezőtlen demográfiai helyzet áll a társadalom elöregedése és a csökkenő születésszám következtében. Egyre több az idős, a nyugdíjas, egyre kevesebb a fiatal, az aktív kereső, ami felborítja az egyensúlyt, mert folyamatosan nő az eltartottak aránya.

Nyugdíjkorhatár – 67 év lesz?

Magyarországon 65 év a nyugdíjkorhatár, így jövőre, 2026-ban azok mehetnek nyugdíjba, akik 1961-ben születtek. A Pénzcentrum azt írja, hogy 2026-ban és 2027-ben előreláthatólag nem emelik, később azonban nem kizárható, hogy fokozatosan 67 évre emelik hazánkban. A társadalom elöregedése Európában is gond, ezért már több európai uniós országban megkongatták a vészharangot. Emelések várhatók és vannak országok, ahol már most 67 év a nyugdíjkorhatár.

Nyugdíjkorhatár Európában – ezek az országokban már most 67 év

Az Európai Unió elvárja, hogy a tagállamok biztosítsák nyugdíjrendszerük költségvetési fenntarthatóságát, azaz a nyugdíjak finanszírozhatóságát. A tagállamokban nem egyforma a nyugdíjkorhatár, emellett több európai országban különbséget tesznek a férfiak és a nők között, illetve az emelések ütemezése is eltérő. A Pénzcentrum készített erről egy tájékoztató jellegű kimutatást, mely szerint Dániában, Görögországban, Hollandiában, Izlandon, Norvégiában és Olaszországban már most 67 év a nyugdíjkorhatár nőknek, férfiaknak egyaránt.

Nemek közti különbségek és tervezett emelések

Ausztriában a férfiaknál 65, nőknél 60,5 év a nyugdíjkorhatár (utóbbi fokozatosan 65 évre emelkedik); Horvátországban a férfiaknál 65 év, a nőknél 63,5 év; Lengyelországban a nőknél 60 év, férfiaknál viszont 65 év; Németországban a nőknél és férfiaknál egyaránt 65 év + 7 hónap (tervezetten 67 éves korig emelik). Svájcban nők esetében 64 év, míg a férfiaknál 65 év nyugdíjkorhatár. Ukrajnában a legalacsonyabb, ahol a nők és férfiak 60 évesen mehetnek nyugdíjba.