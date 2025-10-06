október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Máskor

1 órája

Figyelem: változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben

Címkék#postás#utalás#nyugdíj#Magyar Posta

Nem mindegy, mikor kopogtat a postás vagy csilingel az sms: a nyugdíjak októberben más időpontban érkeznek. Mutatjuk. A nyugdíjkifizetés időpontja általában állandó, néhány hónapban viszont eltérhet a szokásostól.

Keszán-Dopita Tünde

A Posta minden év novemberében elküldi a következő évre vonatkozó nyugdíjkifizetési naptárat, amely tartalmazza, hogy az adott településen mikor várható a kézbesítés. Ez alapján a nyugdíjasok pontosan tudhatják, hogy melyik napon várható a postás érkezése.

nyugdíjkifizetés
Változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben
Fotó: Archív/MTI/Bruzák Noémi

Az októberi nyugdíjkifizetés hamarabb érkezik

Ha bárki rögtön rosszra gondolna, eloszlatjuk a kételyeket: nem hogy később, hamarabb érkezik pénz a házhoz. Ha a kifizetés napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esne, akkor az utalás előbbre kerül, hogy – még hivatalos munkanapként – ne csússzon el.

Az októberi hónapban hétvégére esik a szokásos nyugdíj kifizetési nap, ezért 12-e helyett már pénteken megkapják a nyugdíjasok a havi nyugdíjat. 

Idén júliusban már megtörtént egyszer, hogy egy nappal korábban jött az sms, de októberben két nappal hamarabb juthatnak pénzhez az idősek.

Hogyan történik a postai nyugdíjkifizetés?

A postai kifizetés során a postás a nyugdíjas lakóhelyén, nyugellátási utalvány alapján, készpénzben adja át az ellátást. A kifizetés az adott hónapban történik, és a pontos dátumot a nyugdíjkifizetési naptár tartalmazza. Fontos, hogy a kifizetési napok nem egységesek országosan, hanem településenként eltérhetnek. A nyugdíjak postai kifizetése minden hónapban 12 munkanapon keresztül történik a Magyar Posta munkatársai által. Ez a kifizetési időszak általában az adott hónap 11-12-13-14. napjától eltarthat az adott hónap 24-25-26-27-28. napjáig is.

Amennyiben a nyugdíjas nincs otthon a kézbesítés időpontjában, a postás egy alkalommal megkísérli az újrakézbesítést. Ha ekkor sem sikerül átadni az ellátást, a nyugdíjas vagy meghatalmazottja 10 munkanapon belül átveheti a postán. A pontos átvételi helyet és időpontot a helyi posta határozza meg.

Fontos tudni, hogy a változás csak azoknak a nyugdíjasoknak szól, akik bankszámlára kérik a nyugdíjukat. 

Akik postai úton kapják az ellátást, náluk a kézbesítés továbbra is a Magyar Posta Zrt. által előre kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint történik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu