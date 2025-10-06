Figyelem: változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben

A Posta minden év novemberében elküldi a következő évre vonatkozó nyugdíjkifizetési naptárat, amely tartalmazza, hogy az adott településen mikor várható a kézbesítés. Ez alapján a nyugdíjasok pontosan tudhatják, hogy melyik napon várható a postás érkezése.

Változik a nyugdíjkifizetés időpontja – nem 12-én jön a nyugdíj októberben

Fotó: Archív/MTI/Bruzák Noémi

Az októberi nyugdíjkifizetés hamarabb érkezik

Ha bárki rögtön rosszra gondolna, eloszlatjuk a kételyeket: nem hogy később, hamarabb érkezik pénz a házhoz. Ha a kifizetés napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esne, akkor az utalás előbbre kerül, hogy – még hivatalos munkanapként – ne csússzon el.

Az októberi hónapban hétvégére esik a szokásos nyugdíj kifizetési nap, ezért 12-e helyett már pénteken megkapják a nyugdíjasok a havi nyugdíjat.

Idén júliusban már megtörtént egyszer, hogy egy nappal korábban jött az sms, de októberben két nappal hamarabb juthatnak pénzhez az idősek.

Hogyan történik a postai nyugdíjkifizetés?

A postai kifizetés során a postás a nyugdíjas lakóhelyén, nyugellátási utalvány alapján, készpénzben adja át az ellátást. A kifizetés az adott hónapban történik, és a pontos dátumot a nyugdíjkifizetési naptár tartalmazza. Fontos, hogy a kifizetési napok nem egységesek országosan, hanem településenként eltérhetnek. A nyugdíjak postai kifizetése minden hónapban 12 munkanapon keresztül történik a Magyar Posta munkatársai által. Ez a kifizetési időszak általában az adott hónap 11-12-13-14. napjától eltarthat az adott hónap 24-25-26-27-28. napjáig is.

Amennyiben a nyugdíjas nincs otthon a kézbesítés időpontjában, a postás egy alkalommal megkísérli az újrakézbesítést. Ha ekkor sem sikerül átadni az ellátást, a nyugdíjas vagy meghatalmazottja 10 munkanapon belül átveheti a postán. A pontos átvételi helyet és időpontot a helyi posta határozza meg.

Fontos tudni, hogy a változás csak azoknak a nyugdíjasoknak szól, akik bankszámlára kérik a nyugdíjukat.

Akik postai úton kapják az ellátást, náluk a kézbesítés továbbra is a Magyar Posta Zrt. által előre kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint történik.