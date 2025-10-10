1 órája
Fentről jön a segítség: drónok és AI mentik a zalai szőlőket
Október 9-től Zalában is felszálltak a drónok, hogy mesterséges intelligencia segítségével kutassák fel az aranyszínű sárgasággal fertőzött szőlőtőkéket. A Nébih országos akciója új korszakot hozhat a szőlővédelemben: a technológia most először segít ilyen mértékben a betegség gyors felismerésében és a fertőzött területek azonosításában.
A mesterséges intelligenciával támogatott légi felderítés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) átfogó akciójának része, amely a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítását célozza.
A rettegett mesterséges intelligencia most bizonyíthat a Nébih akciójában
A modern technika alkalmazásával a szakemberek gyorsabban és pontosabban azonosíthatják a fertőzött területeket.
Amerikai szőlőkabóca: az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 %-kal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet.
A drónok által rögzített felvételeken mesterséges intelligencia segítségével keresik a betegség tüneteit, így a hatóság célirányosan ellenőrizheti a gyanús ültetvényeket. A felderítés több héten át tarthat, ezért a lakosság országszerte találkozhat a szőlősorok fölött repülő gépekkel.
Somogy és Zala vármegye a két leginkább érintett térség, ezért itt a következő napokban rovarölő szeres légi védekezésre is sor kerülhet – amennyiben az időjárás engedi. A permetezés kizárólag a szüret után lévő ültetvényeket érinti, lakott területektől távol. Az ökológiai és bio gazdaságok kimaradnak a beavatkozásból.
Hol és hogyan zajlik az akció?
A légi gépek a Klartan 24 EW és DropMax készítmények kombinációját juttatják ki 0,2–0,3 liter/hektár dózisban.
Az érintett területek listája, valamint a részletes információk a Nébih honlapján elérhetők: https://portal.nebih.gov.hu/fd-legi-vedekezes
A szőlő aranyszínű sárgaságát az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely hazánkban már 17 vármegyében kimutatható. A betegség emberre nem veszélyes, a bor minőségét sem befolyásolja, viszont a szőlőtőkéket súlyosan károsítja. Mivel ismert gyógymód nincs, a védekezés egyetlen módja a terjesztő rovar elleni fellépés.
Zalában és a Balaton környékén különösen nagy hangsúlyt kap a felderítés és a megelőzés, hiszen az itt található szőlőültetvények országos viszonylatban is kiemelt jelentőségűek.