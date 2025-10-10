Fentről jön a segítség: drónok és AI mentik a zalai szőlőket

A mesterséges intelligenciával támogatott légi felderítés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) átfogó akciójának része, amely a szőlő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítását célozza.

A Nébih országos akciója új korszakot hozhat a szőlővédelemben: a mesterséges intelligenciával támogatott légi felderítés segíthet a gazdáknak.

Fotó: Gyuricza Ferenc / Forrás: Zalai Hírlap

A rettegett mesterséges intelligencia most bizonyíthat a Nébih akciójában

A modern technika alkalmazásával a szakemberek gyorsabban és pontosabban azonosíthatják a fertőzött területeket.

Amerikai szőlőkabóca: az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 %-kal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet.

A drónok által rögzített felvételeken mesterséges intelligencia segítségével keresik a betegség tüneteit, így a hatóság célirányosan ellenőrizheti a gyanús ültetvényeket. A felderítés több héten át tarthat, ezért a lakosság országszerte találkozhat a szőlősorok fölött repülő gépekkel.

Somogy és Zala vármegye a két leginkább érintett térség, ezért itt a következő napokban rovarölő szeres légi védekezésre is sor kerülhet – amennyiben az időjárás engedi. A permetezés kizárólag a szüret után lévő ültetvényeket érinti, lakott területektől távol. Az ökológiai és bio gazdaságok kimaradnak a beavatkozásból.

Hol és hogyan zajlik az akció?

A légi gépek a Klartan 24 EW és DropMax készítmények kombinációját juttatják ki 0,2–0,3 liter/hektár dózisban.

Az érintett területek listája, valamint a részletes információk a Nébih honlapján elérhetők: https://portal.nebih.gov.hu/fd-legi-vedekezes

A szőlő aranyszínű sárgaságát az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely hazánkban már 17 vármegyében kimutatható. A betegség emberre nem veszélyes, a bor minőségét sem befolyásolja, viszont a szőlőtőkéket súlyosan károsítja. Mivel ismert gyógymód nincs, a védekezés egyetlen módja a terjesztő rovar elleni fellépés.

Zalában és a Balaton környékén különösen nagy hangsúlyt kap a felderítés és a megelőzés, hiszen az itt található szőlőültetvények országos viszonylatban is kiemelt jelentőségűek.