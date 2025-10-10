Rekordösszegű támogatás a civil szervezeteknek – megnyíltak a 2026. évi NEA-pályázatok

A tájékoztató apropóját az adta, hogy a NEA pályázati felülete (NIR) az összevont pályázatok vonatkozásában október 6-án megnyílt. A rendezvényen részletes ismertetést adtak a civil szervezetek számára elérhető támogatási formákról, a benyújtás folyamatáról, valamint a beadási határidőkről.

Zala vármegyei civil szervezetek képviselői vettek részt a tájékoztatón

Forrás: Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Horváth Rita, a Civil Központ vezetője kiemelte, hogy a NEA teljes keretösszege az alap fennállása óta a legmagasabb, 16,042 milliárd forint, amely a tavalyi, 13,259 milliárd forintos kerethez képest jelentős emelkedést mutat. Az összevont és egyszerűsített pályázati felhívások együttesen 10,603 milliárd forint keretösszeggel jelennek meg.

A pályázók két támogatási forma közül választhatnak: a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2026.” (NEAO-KP-1-2026), melyben a támogatási összegek 500 000 – 5 000 000 Ft között vannak.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2026.” (NEAG-KP-1-2026) pedig 100 000 – 400 000 Ft támogatási összeget biztosít a pályázóknak.

A pályázatok célja a civil szervezetek közösségteremtő és társadalmi szerepvállalását támogató tevékenységek finanszírozása, működési költségeikhez való hozzájárulás, valamint szakmai programjaik megvalósításának elősegítése.

A Zala Vármegyei Civil Központ továbbra is segítséget nyújt a szervezeteknek a pályázatok szakmai és pénzügyi összeállításában, illetve a pályázati felületre történő feltöltésben.

A beadási időszakok az Összevont támogatásnál (NEAO-KP-1-2026) 2025. november 5. 14:00-ig tart, míg az Egyszerűsített támogatásnál (NEAG-KP-1-2026) október 20. 10:00-tól november 19. 14:00-ig van lehetőség a pályázat benyújtására.

Az előadást követően a Civil Központ munkatársai válaszoltak a résztvevők kérdéseire, ezzel is támogatva a zalai civil szervezetek sikeres pályázati részvételét.