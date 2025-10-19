1 órája
Szabad az M7-es Velencénél, Zalába is könnyebben jutsz el Budapestről
Fellélegezhetnek az autósok: szabad az M7-es Velencénél. Ismét két sávon haladhat a forgalom a Balaton felé.
Gigaberuházás: a híd két utolsó eleme is a helyére került
Forrás: MKIF Zrt.
Szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó két elemét, írta Facebook-oldalán az MKIF Zrt. A nyugati országhatár irányába így ismét két sávon haladhat a forgalom, vége az éjszakai forgalomkorlátozásnak.
A régi híd felújítása a műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el alatta, indokolták a beruházást. A meglévő korlátozások mellett a régi híd továbbra is biztonságos, zárták posztjukat. A látványos nagyberuházásról korábban is írtunk a zaolon, s arról a miniszterelnöki bejelentésről is, hogy háromsávos lesz az M7-es autópálya.
