Nemrég bezárt, most újranyitott a Lidl a zalai városban – mutatjuk, milyen újdonságok várják a vásárlókat

A felújítás során megújult az épület homlokzata, világosabbá vált az eladótér és a kasszazóna, s új árnyékolószerkezetet szereltek fel. Az Lidl zalaegerszegi üzletének bejárata optikailag tágasabbá, szélesebbé vált egy magasabb ajtó beépítésével. A bejárati zónarészbe kerültek a friss virágok és növények, így a vásárlók a jövőben itt találják meg ezeket, kaptuk a tájékoztatást a Lidl Magyarország sajtóosztályától.

A Lidl zalaegerszegi, Átkötő utcai üzlete csütörtökön nyitott ki újra. Tíz napon át tartott a felújítása.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lidl: új hűtők, új polcok, új önkiszolgáló kaszák

Az eladótérben új világítási rendszert, modern bútorokat és álló húshűtőket helyeztek el. A hűtött és mélyhűtött áruk kihelyezése is megújult, így szélesebb kínálatból választhatnak a vásárlók. A zöldség-gyümölcs részlegen egy új hűtőegységben kaptak helyet a friss bogyós gyümölcsök, saláták és gombák. Az akciós termékek új polcos kialakítást kaptak, míg a friss pékáruk nagyobb pultból érhetők el. A pékáru részlegnél elhelyezett tablet segítségével a vásárlók az árak mellett a helyben sütött pékáruk összetevőiről is tájékozódhatnak. Bővült a kasszazóna is. A 6 hagyományos kassza mellett immár 8 önkiszolgáló kasszánál lehet fizetni. Kettő közülük nagyobb pakolófelületű.

Bővítették a parkolóhelyek számát

Fenntarthatósági szempontból korszerű, energiahatékony és környezetbarát hűtő-fűtő rendszert alakítottak ki. A parkoló területén új felfestés és korszerű LED-világítás készült, valamint bővült a parkoló helyek száma, így mintegy 130 gépjármű számára biztosított a kényelmes parkolás. Az étkezésre, öltözésre és a pihenőidő eltöltésére használt szociális helyiséget is teljes körűen felújították a munkatársak számára.

Új üvegvisszaváltó helyiséget alakítanak ki jövőre a Lidl zalaegerszegi üzletében

A kényelmes palackvisszaváltás érdekében egy új üvegvisszaváltó helyiséget alakítanak ki, amit várhatóan 2026 januárjában adnak át. Az új helyen több visszaváltó automata lesz, így a vásárlók gyorsabban és kényelmesebben intézhetik majd a palackok visszaváltását. Addig is az áruház előterében kialakított RePontoknál tudják visszaváltani a palackokat, ismertette a Lidl Magyarország sajtóosztálya.

